Pagrobimas vidury dienos: tėvas išplėšė vaiką iš močiutės rankų ir paspruko

Laimei, pareigūnų žaibiška reakcija leido vaiką surasti jau po pusvalandžio – mažylis kartu su tėvu rastas Žoruose, už keliolikos kilometrų nuo pagrobimo vietos.
Pagrobimas vidury baltos dienos
Drama prasidėjo apie 15 val., kai privažiavęs baltas „Škoda“ automobilis sustojo šalia berniuko močiutės, kuri tuo metu rūpinosi mažyliu. Automobilio vairuotojas – 30 metų vyras – staiga įsodino vaiką į mašiną ir spruko.
Išsigandusi močiutė skubiai kreipėsi pagalbos, o liudininkai, matę įvykį, suteikė policijai svarbios informacijos. Pareigūnai peržiūrėjo vaizdo kamerų įrašus ir operatyviai nustatė pagrobėjo važiavimo kryptį.
Vaikas rastas po pusvalandžio
Bėglio kelionė truko neilgai. Jau po 30 minučių policija aptiko baltą „Škoda“ Žoruose. Automobilis buvo užblokuotas, o vyras sulaikytas. Mažylis nedelsiant grąžintas močiutei, kuri šiuo metu yra oficiali jo globėja.
„Mūsų mieste buvo surengta blokada. Apie 15.30 val. automobilis su vaiku buvo sustabdytas, vyras perduotas Tychų policijai“, – patvirtino Žorų policijos atstovas spaudai vyresnysis inspektorius Marcin Leśniak.
Kaip paaiškėjo, vaiko pagrobėjas – jo tėvas. Vyras yra Turkijos pilietis, prieš karą gyvenęs Ukrainoje kartu su ukrainiete žmona. Nors vyras turi tėvystės teises, vaiko globa šiuo metu patikėta močiutei.
„Vyras buvo sulaikytas aiškinantis visas įvykio aplinkybes. Nustatyta, kad jis yra vaiko tėvas ir turi tėvystės teises, tačiau berniukas šiuo metu gyvena su močiute, kuri yra oficiali jo globėja“, – teigė Tychų policijos atstovas spaudai seržantas Marcin Gącik.
Kas šiuo metu vyksta su berniuko motina – neaišku. Neoficialiais duomenimis, ji nėra Lenkijoje.
Tyrimas perduotas prokuratūrai
Sulaikytas vyras naktį praleido policijos areštinėje. Trečiadienį atliekami procesiniai veiksmai.
Tyrėjai bando nustatyti, kodėl įvyko šis pagrobimas ir kokie buvo vyro ketinimai.
„Vyksta tyrimas prokuratūros priežiūroje, kad būtų išaiškintos visos šio įvykio aplinkybės“, – sakė M.Gącik.
Parengta pagal fakt.pl
LenkijaPagrobimasvaiko pagrobimas
