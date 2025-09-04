„Kviečiami visi“: vieną rugsėjo šeštadienį – nemokami pusryčiai IKEA‘oje

Naujausias IKEA „Gyvenimo namuose“ tyrimas atskleidžia, kad Lietuvos gyventojai itin mėgsta susiburti pasimėgauti maistu drauge. Be to, duomenys rodo, kad tie, kurie mano, jog valgymas yra socialinis veiksmas, dažniau patiria priklausymo ir džiaugsmo jausmą savo namuose bei už jų ribų.
Būtent dėl šios priežasties IKEA kalba ne tik apie maistą, bet nori priminti ir apie mažus ritualus, kurie namus paverčia tikrais namais. „Dažnai apie namus galvojame kaip apie sienas, kambarius ar baldus juose, bet juk namuose svarbiausia yra jausmas ir emocijos – juokas, ramybė ir laikas kartu. Būtent tai ir norime priminti savo pirkėjams, kviesdami šeštadienio rytą atvykti papusryčiauti su savo bičiuliais, šeimomis, o taip pat naujai sutiktais žmonėmis mūsų parduotuvėje“, – dalinasi Laura Aputienė, „IKEA Lietuva“ rinkodaros vadovė.
Renginys „Kviečiami visi“ ragins pasimėgauti akimirka, nesvarbu, ar ateitumėte išgerti kavos, pabendrauti, ar vos akimirkai sustotumėte apsižvalgyti. Jaukūs ir skanūs pusryčiai lauks lankytojų nuo 9.30 iki 11 val. Švediškame restorane, IKEA parduotuvėje Vilniuje. Nemokamai specialiu pusryčių pasiūlymu pasimėgauti galės visi atvykę ir kasose parodę „IKEA Family“ kortelę. Visi kiti lankytojai bus kviečiami rinktis pamėgtus patiekalus iš įprasto pusryčių meniu už prieinamą kainą.
Be to, „IKEA Family“ kortelės turėtojai, atvykę į Švedišką restoraną nemokamų pusryčių ir kasos darbuotojams parodę savo IKEA Family kortelę, gaus 25 € vertės kuponą, kurį galės panaudoti kaip vienkartinę nuolaidą atsiskaitydami už pirkinius namams. Pasiūlymas galioja tik renginio dieną, parduotuvėje perkant už 100 € ar daugiau.
Nemokami pusryčiai prie bendro ilgo stalo yra pasaulinės IKEA iniciatyvos dalis. Visoje Europoje ir už jos ribų IKEA kvies pirkėjus mėgautis nemokamais pusryčiais ir daugiau dėmesio skirti laikui kartu, o taip pat kasdieniams maisto ruošimo ir valgymo įpročiams. Visus ateinančius metus bus dalinamasi ir įkvepiančiais patarimais, kaip lengviau kurti gražesnį kasdienį gyvenimą namuose, ypač jų širdyje – virtuvėje.