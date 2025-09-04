Visureigiu mokyklos tvorą pramušusi moteris rėžėsi į vaikus ir pražudė 11-metį: kalėjimo išvengs

Nelaimė įvyko 2024 m. spalio 29 d., o šiuo metu vyksta širdį draskantis teismo procesas. Ant atitvaro prie Auburn South pradinės mokyklos užlėkęs didžiulis „Toyota“ visureigis partrenkė tris vaikus. Jackas žuvo, kitas vaikas atsipirko nedideliais sužalojimais. Pirmadienį Melburno magistratų teisme Jacko tėvas Michaelas liejo savo skausmą ir sakė, kad yra įsiutęs, nes reikalauja atsakymų.
„11-metis berniukas mirė akimirksniu... Jackas nematė automobilio, tai neįmanoma, – sakė jis. – Kaip jūsų automobilis galėjo įvažiuoti į tą tvorą, per skiriamąją juostą, ir partrenkti tuos vargšus vaikus? Tai neįmanoma, neįtikima, aš apie tai galvoju kiekvieną sekundę. Atsakymų į šiuos klausimus nebuvimas mane pykdo.“
41-erių metų vairuotoja Shaymaa Oun Ghazi Zuhaira pertraukė tėvų parodymus garsiais raudojimais, šaukdama: „Atsiprašau, tikrai atsiprašau.“ Prokuroras Anthony Albore atsiėmė antrąjį kaltinimą Zuhairai – dėl netinkamo motorinės transporto priemonės valdymo – po to, kai ji prisipažino kalta dėl neatsargaus vairavimo.
Prokuroras sakė, kad Zuhaira, išvažiuodama iš stovėjimo vietos šiek tiek prieš 14:35, pagreitino automobilį daugiau nei 70 procentų, pravažiavo per tvorą ir per pikniko stalą, iki automobilis sustojo prie laiptų, vedančių į sporto salę. Išgyvenusieji pasakojo, kad buvo nublokšti po automobiliu, o vienas vaikas sakė: „Viskas aptemo, tada atsidūriau po automobiliu.“
Zuhaira, turėjusi P2 laikiną vairuotojo pažymėjimą, kelias minutes prieš tai buvo susitikusi su mokyklos direktoriumi dėl savo sūnaus. Ji policijai sakė, kad akceleratorius ir vairas „užstrigo“ ir tvirtino, kad vis kartojo sau: „Negaliu suvaldyti automobilio.“
Jos advokatas Matthew Senia teigė, kad susitikimas iškėlė praeities traumą iš jos gyvenimo Irake ir sutrikdė jos vairavimą.
„Jos traumos simptomai pasireiškė susitikime su mokyklos direktoriumi, sutrikdydami jos gebėjimą vairuoti automobilį ir sukeldami klaidingą akceleratoriaus suvokimą“, – sakė jis.
Prokuroras atmetė šį teiginį, sakydamas, kad liudytojai apibūdino ją kaip laimingą ir besišypsančią, kai ji išėjo iš mokyklos.
Prokuroras reikalauja, kad Zuhaira būtų nuteista ir jai būtų skirta pataisos priemonė. Ji nebus įkalinta, bet gali būti atimta teisė vairuoti automobilį.
