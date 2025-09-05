Įspūdingų ūkininkų vestuvių vaizdai susuko lietuviams galvas: įrašas sprogdina internetą

Šventiškai pasipuošę jaunieji sėdėjo „Claas“ kombaine, o juos lydėjo didžiulė įspūdinga traktorių kolona, važinėjusi po plačius laukus.
Socialiniame tinkle „Facebook“ išplitęs vaizdo įrašas paskelbtas su komentaru „Vestuvės kitaip…“, todėl daugelis internautų ėmė svarstyti, kad neįprastas reginys nufilmuotas būtent Lietuvoje.
Po vaizdo įrašu įsiplieskė diskusijos apie Lietuvos ūkininkų turtus bei jų turimą prabangią techniką. Daugumai pasirodė, kad tai galėjo būti ūkininkų vestuvės mūsų šalyje, nors atsirado svarstančių, kad vaizdo įrašas greičiausiai atkeliavo iš kitų šalių ar netgi buvo sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą.
Vaizdo įrašas „Facebook“ platformoje pelnė šimtus reakcijų ir komentarų bei per dieną sulaukė beveik pusės milijono pasidalinimų. Žmonės dalijosi susižavėjimu, kad tai ypač originalus vestuvių sprendimas, linkėjo jauniesiems laimės.
„Taip gali surengti tokią šventę tik šaunūs, paprasti kaimo žmogeliukai. Ilgai ir laimingai jauniems. Sėkmės palydai“, – komentavo viena moteris.
„Iš kur tiek traktorių reikėjo gauti“, – stebėjosi kitas internautas.
„Reikia tekėti už ūkininko“, – šmaikštavo socialinio tinklo vartotoja.
Susisiekus su Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovais, jie teigė negirdėję, kad tokios vestuvės būtų vykusios Lietuvoje.
Pasirodo, įrašą su įspūdingomis vestuvėmis prieš keletą dienų paskelbė „TikTok“ socialinio tinklo vartotojas l.k_agrarfotografie iš Nyderlandų.
