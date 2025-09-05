Vilniaus geležinkelio stotyje visą rugsėjį veiks auksinio kaspino peronas: „Tai kvietimas nepraeiti pro šalį“

Atidarymo metu svečius pasitiko muzika – projekto ambasadorius, oreivis ir atlikėjas Giedrius Leškevičius tapo simboliniu keliautoju, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Solidarizuotis su vėžiu sergančiais vaikais ir kiekvienam iš jų priminti, kad būtent vaikai – yra tikrieji herojai ir didvyriai, rinkosi ir žinomi šalies žmonės.
Į auksinio kaspino perono atidarymą atskubėjo verslininkas Laurynas Suodaitis su sūnumi Laurynu, pianistė Ieva Dūdaitė-Radžiūnė su dukryte Marija, maisto tinklaraštininkė ir TV laidų vedėja Karina Kulevičienė su sūnumi Kerniumi, receptų ir knygų autorė, nuomonės formuotoja Liucina Rimgailė, UrbsTV stilistė Mariaus Jampolskio žmona Renata Jampolskė ir kiti.
Stotis – simbolinė gyvenimo kelionės vieta
Penktadienio rytą, laukdamas „savo traukinio“, Giedrius Leškevičius grojo gitara ir atliko jautrius muzikinius kūrinius.
„Geležinkelio stotis – tai vieta, kur žmonės išsiskiria, susitinka, laukia ir keliauja. Tai simbolis visų gyvenimo kelionių – džiaugsmingų, netikėtų, sunkių, kupinų vilties. Būtent todėl stotis šį mėnesį tapo ir simboline gyvenimo kelionės vieta.
Siekdami sukurti jaukią apmąstymams atmosferą, stoties sienas papuošė 6 jautrūs, tačiau kartu ir viltingi plakatai su sakiniais apie kelią, bendrystę, sustojimus ir bendrakeleivius. Instaliacijoje svečiai išvydo ir fotografo Gabrieliaus Jauniškio juodai baltas fotografijas, kuriose buvo sustabdytos fondo globojamų vaikų ir jų šeimų akimirkos.
Jie tapo tyliais priminimais apie vaikus, kurių kelionė virto išbandymu, o ją įveikti padėjo bendrakeleiviai“, – sakė „Mamų unijos“ vadovė Justina Mėlinauskaitė.
Vieni jų, kuriuos matome nuotraukose, jau įveikė ligą, kiti dar tik kelyje, tačiau visi jie skleidė viltį ir siuntė žinutę, kad gyventi gera, nepaisant išbandymų.
Pastatytas ir auksinio kaspino suolelis
Perone taip pat pastatytas Auksinio kaspino suolelis – vieta, kurioje kiekvienas galėjo prisėsti ir prisiminti savąją gyvenimo kelionę bei bendrakeleivius.
„Šis projektas buvo kvietimas nepraeiti pro šalį, sustoti, pajusti ir prisiminti: kai keliaujame kartu – kelias tampa lengvesnis.
Prisijungę ir tapę vaikų bendrakeleiviais Auksinio kaspino mėnesio proga, kviečiame visus nepamiršti tų, kurie gyvenime susiduria su išbandymais, bet drauge ir turi tuos, į kuriuos gali atsiremti.
Bendrystė ir palaikymas yra sąlygos, kurios būtinos, kad visuomenė funkcionuotų kaip šiuolaikiška, matanti ir girdinti esantį šalia. Tik tokia bendruomenė yra stipri, galinti kurti gražesnę ateitį“, – kalbėjo „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas.
Renginyje – gerai žinomi žmonės
Į peroną atvykęs Laurynas Suodaitis sakė, kad sunkiausias gyvenimo periodas ištinka tada, kai suserga vaikai, o „Mamų unija“ daro tai, ką turėtų daryti visa visuomenė. „Gyvenime sunkiausias kelias yra tada, kai suserga vaikai. Žmonės vengia nemalonių temų, nenori kalbėtis apie tai, kas nepatogu.
Reikia suvokti, kad temos apie onkologiją nėra malonios, tačiau kuo labiau mes įsitrauksime bent jau švietimu, buvimu šalia, tie vaikai patys jaus, kad turi didžiulį palaikymą.“
Renginyje dalyvavusiai stilistei ir aktoriaus Mariaus Jampolskio žmonai Renatai Jampolskei onkologijos tema – ypač aktuali. Prieš 14 metų ji palaidojo vėžiu sirgusią mamą, o šiemet – močiutę.
„Jei esi pats susidūręs su onkologija, viską priimi dar jautriau. Šiemet per šventas Velykas mirė mano močiutė. Tai – ypač jautri tema, tačiau dar baisiau, kai kalbame apie sergančius vaikus. Mes turime ištiesti ranką sergančiam, prisiglausti ir nebijoti pasakyti gero žodžio.
Požiūris į sergančius žmones ateina iš namų. Asmeniškai mes stengiamės labai daug kalbėti apie tai, kad žmonių pasaulyje yra visokių.
Turime suprasti, kad yra dalykų, kurių negali pasirinkti, todėl aš labai kviečiu kalbėtis su šeimomis, aiškinti vaikams, kas yra liga, kas yra nepriteklius. Mes turime priimti visus, nes nežinome, kas mūsų pačių laukia ateityje“, – jautriai kalbėjo Renata Jampolskė.
Visuomenės pareiga – rasti sprendimus
Psichologės ir psichoterapeutės Vikos Aniulienės teigimu, onkologinės ligos diagnozė paliečia visą šeimą ir jeigu serga vaikas, serga visa šeima. „Visuomenė negali likti abejinga ir kiekvienas iš mūsų turi suprasti, kad priimtas turi būti kiekvienas.
Kartais tai padaryti sunkiau, kyla daugybė klausimų, tačiau turime išgirsti ir atliepti poreikius.
Sergančios šeimos dažnai sako, kad joms nereikia gailesčio, todėl mes, kaip visuomenė, turime rasti sprendimus, kaip padėti tiems, kuriems vienokia ar kitokia pagalba yra reikalinga.“
Pasveiksta 9 iš 10 vaikų
Užsukti į auksinio kaspino peroną nuo rugsėjo 5-osios iki rugsėjo 29-osios yra kviečiami visi, kurie yra neabejingi kito skausmui.
Tai vieta, kur prisėdus ant suolelio, auksinio kaspino perone, galima apžiūrėti Gabrieliaus Jauniškio nuotraukas su prasmingomis mintimis apie gyvenimą ir pamąstyti apie savo gyvenimą bei gyvenimo bendrakeleivius.
„Kai kelias tampa sunkus, bendrakeleivis tampa stiprybe“, – priminė ir projekto ambasadorius Giedrius Leškevičius.
Kasmet Lietuvoje vėžiu suserga apie 100 vaikų. Net 9 iš 10 sergančiųjų pasveiksta, kai sulaukia artimųjų ir visuomenės palaikymo. „Auksinio kaspino peronas Vilniaus geležinkelio stotyje lauks svečių iki rugsėjo 29 d.
80–90 procentų sergančių vaikų pasveiksta
Primename, kad „Mamų unijos“ užsakymu atlikta apklausa atskleidė skaudžią realybę: iš daugiau nei šimto apklaustų šeimų daugiau nei pusė vis dar susiduria su patyčiomis, atstūmimu ar net kaltinimais dėl ligos.
„Mamų unija“ primena, kad 80–90 % vaikų pasveiksta nuo onkologinės ligos, tačiau einant šiuo ilgu ir vingiuotu keliu, labai reikia visų nuoširdaus palaikymo, susitelkimo bei begalinės paramos visai šeimai.
„Mamų unijos“ tikslas – kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę sveikti, o šeimos niekada neliktų vienos su liga, todėl šį mėnesį visuomenė kviečiame ne tik dalyvauti renginiuose, bet ir artimiau susipažinti su problemomis, su kuriomis susiduria šeimos.
Auksinio kaspino mėnesio renginius globoja J.E. Prezidentas Valdas Adamkus.