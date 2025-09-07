Našlė iškalė šaltakraujišką žinutę ant vyro antkapio: velionio giminaičiai liko be žado

Vienas vyras platformoje „Reddit“ papasakojo apie motinos sprendimą ant mirusio tėvo antkapio iškalti vieną žodį – „svetimautojas“.
„Mano mama buvo įskaudinta ir smulkmeniška, tad ant jo kapo užrašė: „Prisimenant mylimą Johną Doe – sūnų, vyrą, tėvą ir svetimautoją. Tėvo šeima ir jo nėščia partnerė pyksta ir nori, kad aš tai pakeisčiau.
Asmeniškai manau, kad tie žodžiai yra tinkami – toks jis ir buvo. Kadangi tai mamos kapavietė, nieko negaliu padaryti“, – komentavo vyras.
Vyras, kuris į situaciją žiūrėjo su tam tikru humoru, klausė platformos vartotojų nuomonės, ar jis klysta, kad neketina keisti tėvo „kapą įžeidžiančio antkapio“.
„Mano tėvo ir motinos santuoka paskutiniais metais buvo labai karti. Jis ilgai turėjo romaną su kita ištekėjusia bendradarbe, kuri pastojo prieš jam mirštant“, – aiškino jis.
Anot jo, tėvas planavo palikti jo mamą bei šalį ir pradėti naują gyvenimą su meiluže Kanadoje, kur jie jau buvo išsirinkę namą.
„Jis buvo išsikraustęs ir gyveno su bendradarbe, kai netikėtai mirė nuo širdies smūgio sekso metu. Skyrybų dokumentai nebuvo pateikti, jokio teisinio išsiskyrimo. Vyko procesas, bet pagal „popierius“ – jie buvo vis dar laimingai susituokę.“
Komentaruose vyras dar nurodė, kad tėvo nėščia meilužė „tuoj pat pagimdys“, bet motina jai jokių pinigų skirti neketina.
„Mama jau pasamdė advokatą, o kadangi tėvas mirė be testamento, pagal mūsų valstijos įstatymus viskas atitenka mamai. Mama nieko nepaliks tėvo meilužei. Ji paliks viską mums, kai pati mirs“, – paaiškino jis.
Dauguma komentatorių sutiko, kad tai visai ne sūnaus problema, o nemažai jų dar ir gyrė jo mamą už tai, kad ši amžiams atskleidė vyro neištikimybę.
„Aš „numirčiau“, jei eidama per kapines pamatyčiau tokį užrašą. Tavo mama – ikona“, – komentavo viena vartotoja.
„Tai šaltakraujiškas, bet kartu genialus sprendimas. Ji mano nauja herojė“, – rašė kitas.
Kitas pasiūlė: „Jei jie taip įsižeidė dėl tikslaus apibūdinimo, tegul nusiperka parke suolelį ir dedikuoja jį jam taip, kaip jie nori. Ir tada tegu eina ten jo „aplankyti“. Ši problema tikrai ne tavo.“
Parengta pagal dailymail.co.uk