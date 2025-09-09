Vaikų traumų neišvengiama ir rugsėjį: įvardijo, kas kelia riziką

Draudimo bendrovės BTA duomenimis, nelaimingi atsitikimai vaikams nutinka dažniau nei suaugusiesiems, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Vaikai yra labai aktyvūs ir dažnai į įvairias pramogas pasineria neapgalvotai, neturėdami baimės jausmo. Tad tėvai turėtų ne tik atsakingai vertinti aktyvias pramogas ir jų keliamą riziką, bet ir iš anksto pagalvoti apie galimas pasekmes“, – sako BTA Asmens draudimo išmokų skyriaus vyriausioji specialistė Diana Margevičiūtė.
Pasak jos, dažniausiai fiksuojami traumų atvejai yra smulkios sporto ir žaidimų traumos: patempimai, žaizdos, taip pat kaulų lūžiai ar dantų pažeidimai.
Medikai įspėja, kad nelaimių, kuriose nukenčia vaikai, gausu ne tik šiltuoju metų laiku, bet ir rudenį.
„Kai atšyla orai, vaikai leidžia daugiau laiko lauke, aktyviai sportuoja, dalyvauja šventėse, kuriose netrūksta įvairių pramogų, tad neišvengiamai daugėja ir sužalojimų. Pirmoji banga pastebima dar ankstyvą pavasarį, kai vaikai pradeda leisti laiką lauke.
Taip pat traumų padaugėja vasaros metu bei rugsėjo pradžioje, vaikams sugrįžus į mokyklą“, – sako Klaipėdos vaikų ligoninės gydytojas ortopedas traumatologas Mindaugas Gružauskas.
Ragina tėvus elgtis atsakingai
Pasak mediko, skirtingoms vaikų amžiaus grupėms būdingos ir skirtingos traumos. Maži vaikai, kurie tik pradeda mokytis vaikščioti, itin dažnai patiria termines traumas. Tuo tarpu, vyresniems vaikams dažniau pasitaiko sportinės traumos, kaip raiščių patempimai, sumušimai ir kaulų lūžiai.
Tėvai turi atsakingai vertinti, ar vaikui yra saugu užsiimti viena ar kita veikla, ar jis yra tam fiziškai pasiruošęs. Jeigu vaikas visus metus praleidžia prie kompiuterio ir neužsiima jokia aktyvia veikla, o šiltuoju sezonu staiga įsitraukia į intensyvias pramogas – traumų rizika itin didelė.
„Tėvai turi įvertinti, ar vaikas yra pakankamai pajėgus ir atkreipti dėmesį į aplinkos saugumą: ar tinkamos oro sąlygos, pakankamas apšvietimas ir nėra kitų pavojų. Dažnai itin nekaltos veiklos, kaip važinėjimas paspirtuku ar šokinėjimas ant batuto, tampa traumų priežastimi. Visiškai išvengti sužalojimų neįmanoma, tačiau atsakingas požiūris gerokai sumažina riziką“, – sako gydytojas.
Jeigu traumos vis tik išvengti nepavyko, reikia atidžiai įvertinti sužalojimą. Jei vaikas patiria stiprų skausmą, tinsta galūnės ar sutrinka jų funkcijos, atsiveria žaizdos, būtina nedelsiant kreiptis į medikus.
„Vaikai dažniausiai gyja žymiai greičiau nei suaugusieji. Traumų komplikacijos ir liekamieji reiškiniai vaikams pasitaiko kone dešimt kartų rečiau. Nepaisant to, jeigu po rimtos traumos į medikus kreipiamasi per vėlai, tenka taikyti sudėtingesnes intervencijas, gydymas užsitęsia, o pasekmės būna kur kas rimtesnės. Visais atvejais tėvai turi laikytis medikų rekomendacijų“, – sako M. Gružauskas.
Papildoma apsauga
Papildomas vaikų draudimas yra itin svarbus – jis padeda išvengti netikėtų finansinių išlaidų traumų ar ligų atvejais ir užtikrina, kad vaikas gaus reikiamą gydymą bei reabilitaciją.
„Pastebime, kad tėvai vaikus draudžia vis dažniau, ypač prieš prasidedant mokslo metams ar aktyviam vasaros sezonui, – sako BTA atstovė D. Margevičiūtė. – Renkantis draudimą, reikėtų įvertinti vaiko amžių, aktyvumą ir papildomas veiklas ar hobius. Svarbu atidžiai perskaityti draudimo sąlygas ir pasirinkti tokį variantą, kuris apimtų ne tik nelaimingus atsitikimus, bet ir gydymo išlaidas, susijusias su trauma.“
