Sielvartą išgyvenančiai šeimai – dar vienas smūgis: tėvas sukniubo ir mirė sūnaus laidotuvėse

Tą dieną vyko atsisveikinimas su 41-erių Davidu Beilicki, kuris buvo rastas negyvas ant giminaičio sofos. Vyro mirtis buvo dar skaudesnė dėl simboliškos datos – ji įvyko lygiai po dešimties metų nuo atminimo pamaldų, skirtų jo negyviems gimusiems dvynukams.
Davidas ilgus metus kovojo su priklausomybėmis, bet pastaruoju metu buvo pradėjęs sveikti. Pasak sesers Chantelle, su kurios šeima jis gyveno, brolis stengėsi sveikti ir atrodė, kad po truputį atsitiesia.
„Mano vaikai sugniuždyti. Namai nebėra tokie patys be jo“, – pasakojo sesuo.
Davidas buvo dviejų vaikų – suaugusio sūnaus Ethano ir 9-mečio Jaxono – tėvas.
„Jis turėjo širdį, didelę kaip vandenynas. Jis labai mylimas ir jo labai trūksta“, – pridūrė sesuo.
Širdis sustojo prie sūnaus karsto
Tuo metu, kai vyro karstas buvo nešamas į vidų, jo tėčiui, 61-erių Normanui White‘ui iš Midlsbro (Anglija), staiga pasidarė bloga – jis sukniubo ir, kaip manoma, patyrė stiprų širdies smūgį.
Koplyčia buvo evakuota, iškviesti medikai, Normanas skubiai išgabentas į ligoninę. Sesuo lydėjo jį greitosios pagalbos automobilyje, o likę šeimos nariai tęsė laidotuvių ceremoniją, kol galiausiai sulaukė tragiškos žinios, kad Normanas, septynių vaikų tėvas, mirė.
Dukros liudijimas: tėtis mirė iš sielvarto
Chantelle pripažino, kad įvykių grandinė – pirmiausia brolio netektis, o po kelių savaičių ir tėvo mirtis – primena tragiško filmo scenarijų.
„Tėtis neturėjo jokių širdies problemų. Aš manau, kad jis mirė iš sielvarto, sudaužytos širdies. Jam buvo per sunku matyti visą šeimą kartu gedinčią“, – sakė ji.
Moteris, pati auginanti keturis vaikus, neslėpė – susitaikyti su dviguba tragedija be galo sunku. Šeimos vyrų mirtys artimiesiems paliko milžinišką tuštumą.
„Savaitę po laidotuvių negalėjau nieko suvokti. Atrodė, kad gyvename košmare“, – prisipažino Chantelle.
Parengta pagal themirror.co.uk
MirtisNelaimėlaidotuvės
