Vestuvių fotografai nevyniojo į vatą: šie ženklai pranašauja greitas skyrybas

Nors svečiams malonu stebėti šypsenas nuotraukose ar lėtą šokį, pasak vestuvių fotografų, egzistuoja subtilūs, o kartais ir visai akivaizdūs, ženklai, rodantys, kad santuoka gali žlugti dar iki to momento, kai bus perpjautas tortas.
„Viena iš dažniausiai pasitaikančių „raudonų vėliavėlių“, kurią pastebiu, yra tada, kai jaunoji ar jaunikis – dažniausiai jaunikis – labai nenoriai pozuoja nuotraukoms“, – pasakojo Christopheris Toddas Griffithsas, Pietų Kalifornijos vestuvių fotografas, turintis 20 metų patirtį.
Tai, anot jo, nėra vien drovumas prieš kamerą – tai atsisakymas bendradarbiauti. „Toks elgesys rodo, kad žmogus nėra pasirengęs dalyvauti svarbiose partnerio akimirkose“, – aiškino jis.
Fotografų teigimu, poros bendravimas ir kūno kalba šventės metu kalba patys už save. Kai kurios poros elgiasi taip, lyg nekantrautų pabėgti viena nuo kitos – ir tai išties nerimą keliantis ženklas dieną, skirtą meilės šventei.
„Fotografui tokį dalyką nesunku pastebėti. Kai kurios poros turi nuostabią chemiją, o kitos atrodo taip, lyg negalėtų pakęsti vienos kitos artumo“, – pripažino C.T.Griffithsas.
Dar vienas esminis rodiklis, jog pora gali neišgyventi net medaus mėnesio, yra jų reakcija, kai vestuvių dieną kas nors nepasiseka.
„Tuomet labai aiškiai pasimato jų gebėjimai spręsti problemas. Ar jie yra komanda, ar vienas prieš kitą?“ – komentavo laisvai samdomas fotografas Devinas Dugardas.
Dar vienas aiškus ženklas – vengimas žiūrėti vienas kitam į akis, ypač tokią ypatingą dieną.
„Suprantama, kad galima sutrikti nežinant, kur žiūrėti, kai tave fotografuoja, bet akių kontakto vengimas su savo partneriu, ypač per vestuves, gali rodyti gilesnį ryšio trūkumą“, – atskleidė D.Dugardas.
Fotografas D.Dugardas taip pat prisiminė ir situacijas, kai vestuvių metu peržengiamos ribos – pavyzdžiui, partneriai be kito sutikimo tranko tortą į veidą ar šampanu aplieja jaunąjį ar nuotaką.
„Tai rodo nepagarbą kito žmogaus norams, o tai gali būti nerimą keliantis ženklas bet kuriuose santykiuose“, – teigė jis.
Pasak fotografo, būtent smulkūs dalykai išduoda dideles tiesas. „Kai poros yra švelnios, palaikančios, greitai vienas kitą nuramina – tai puikus rodiklis, kad jos gebės kartu įveikti ir rimtesnius iššūkius. Tačiau kai vietoj to pasireiškia kaltinimai, nepagarba ar neišspręsta įtampa – būtent čia ir pasimato „raudonos vėliavėlės“, – kalbėjo D.Dugardas.
Parengta pagal nypost.com, dailymail.co.uk
VestuvėsSkyrybosvestuvių fotografas
