Mokslo metų galvosūkis tėvams: kaip paskatinti vaiką skaityti knygas?

Ne visi vaikai nuo mažens atranda skaitymo malonumą ir tai visiškai normalu. Svarbu prisiminti, kad vaikai mėgsta tyrinėti ir smalsauti, todėl vaiko teisių gynėjai pataria žaismingai skatinti vaiką skaityti, pasistengti išvengti užduoties skyrimo.
„Skaitymas padeda vaikams augti, atrasti, svajoti, bet, žinoma, tam, kad vaikas norėtų atsiversti knygą, labai svarbu jį sudominti. O sudominus, kurti tradiciją, kad skaitymas taptų ne prievole, o maloniu įpročiu“, – sako vaiko teisių gynėja J. Palionienė.
Leiskime vaikams pasirinkti patiems
Meilė knygoms vaikui gali užgimti ir dėl vienos jį labai sudominusios istorijos. Todėl labai svarbu kalbėtis su vaiku apie tai, kas žadina jo smalsumą, išsiaiškinti jo pomėgius ir interesus. Pavyzdžiui, galbūt vaikas mieliau ir dažniau ims į rankas knygas apie miško gyvūnus nei mašinėles ar lėktuvus.
„Puiku, kad tėvai renka skaitinius vaikams, tačiau siūlau nepamiršti atkreipti dėmesį į vaiko amžių bei brandą. Mažesniems vaikams tikriausiai labiau patiks plonesnės knygos, didesnėmis raidėmis, kuriose daug spalvingų paveikslėlių, o pradinukams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko raidą, gali patikti šiek tiek sudėtingesnės istorijos“, – mintimis dalijasi pašnekovė.
Vyresniems vaikams vaiko teisių specialistai rekomenduoja leisti patiems pasirinkti, ką skaityti. Pasirinkimo laisvės jausmas stiprina motyvaciją ir skatina smalsumą. Tad kelionė drauge su vaiku į biblioteką ar knygų mugę galėtų ne tik paskatinti vaiką domėtis knygomis, bet tokie apsilankymai galėtų tapti ir tarpusavio ryšį stiprinančia bendra veikla.
Skaitymas kartu stiprina ryšį
Vaikui labai svarbu matyti teigiamą suaugusiųjų pavyzdį. Tad, jei vaikas nuolatos mato kaip jo tėvai skaito su malonumu, jis supras, kad skaitymas gali būti įdomus ir smagus užsiėmimas.
„Manau, kad gražia tradicija, skatinančia vaiką pamilti knygas, galėtų būti šeimos skaitymo vakarai. Tai galėtų būti ramus laikas, kai visi atsitraukia nuo ekranų ir pabūna drauge. Įdomu ir verta pabandyti skaitymą prieš miegą, nes tai ne tik lavina vaizduotę, suteikia vaikui saugumo jausmą, bet ir stiprina ryšį“ – sako J. Palionienė.
Perskaitę skyrių, pusę knygos ar net ją visą, pažaiskite su vaiku – drauge paspėliokite, kas galėtų nutikti toliau, kartu kurkite alternatyvias istorijos pabaigas ar paklauskite vaiko su kuriuo veikėju ir kodėl jis tapatinasi. Tai padės geriau pažinti vaiko vidinį pasaulį, suprasti jo jausmus. Gali būti, kad tuomet skaitymas taps labai laukiamu vaiko dienos momentu.
Vaiko teisių gynėjai primena, kad svarbiausia – kantrybė ir pagarba vaiko ritmui. Kuo daugiau džiaugsmo ir laisvės suteiksime, tuo didesnė tikimybė, kad knygos liks su vaiku visam gyvenimui.
