5-mečio alytiškio kišenėje – istorinė pergalė: jaunasis sportininkas parodė neįtikėtinus gabumus

Viso sezono metu N. Rajackas demonstravo brandų požiūrį, ištvermę ir norą siekti tikslo. Tačiau, kaip ir kiekviename techniniame sporte, kelias į pergalę neapsiėjo be iššūkių.
Vos prieš keturias dienas iki paskutinio čempionato etapo sugedo pagrindinio varžybinio motociklo variklis. Atsarginį motociklą taip pat kamavo techninės problemos, todėl kilo reali grėsmė, jog sezoną teks baigti be išsvajotos pergalės, o čempionato persvara tesiekė vos keliolika taškų.
Po ilgų svarstymų buvo priimtas drąsus sprendimas – likus vos dviem dienoms iki varžybų, įsigytas visiškai naujas motociklas. Nors bandymams laiko beveik nebuvo, Noelis iškart jautėsi užtikrintai, o naujoji technika pasirodė esanti puikiai tinkama.
Rugpjūčio 29 d. Aukštadvario kartodrome vyko paskutinis Lietuvos motociklų federacijos Supermoto čempionato etapas, kuriame SM50 klasėje startavo ir Noelis Rajackas. Šioje klasėje varžėsi penki jaunieji sportininkai nuo 5 iki 8 metų.
Finalinio etapo kvalifikacijoje jaunasis lenktynininkas pademonstravo įspūdingą tempą – paskutiniame rate užfiksavo rekordinį 1:22 laiką ir iškovojo pirmąją starto poziciją.
Pirmose lenktynėse teko pripažinti daugiau patirties turinčio Estijos sportininko pranašumą, o antrosiose, po kelių susidūrimų, finišuota trečioje vietoje. Vis dėlto stabilūs rezultatai leido išsaugoti bendrą čempionato persvarą ir įgyvendinti svajonę – Noelis tapo Lietuvos čempionu!
Ši pergalė – ne tik jaunojo lenktynininko, bet ir visos Raja Racing Academy komandos nuopelnas. Penkiametis sportininkas įrodė, kad užsispyrimas, sunkus darbas ir drąsa priimti sprendimus gali atverti kelią į aukščiausią įvertinimą.
Rugsėjo pirmoji Noelio gyvenime taip pat žymi naują etapą – jis keliasi iš darželio į paruošiamąją mokyklėlę, kur jo laukia mokslo ir žinių kupinas laikotarpis.
