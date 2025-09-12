Lietuviai išklojo, ką skaudžiausio jiems yra pasakę tėvai: to nepamirš visą gyvenimą

Tarp pasidalytų prisiminimų – itin skaudūs žodžiai, kurie daugelį lydėjo visą gyvenimą, ir paliko gilias nuoskaudas.
Viena komentatorė prisiminė tėvų frazę: „Geriau tu būtum žuvus, o ne tavo sesuo.“ Taip pat pridėjo išgirdusi ir tokius žodžius: „Tu man nebe dukra! Išsižadu tavęs.“
Anot jos, per 45 gyvenimo metus nesulaukė nė vieno pagiriančio žodžio ar palaikymo – tik nuolatinę kritiką ir nepasitenkinimą, nors, jos vyro žodžiais, „geresnės dukros ir būti negalėjo“.
Kita socialinio tinklo vartotoja prisiminė skaudžią akimirką, kai mama ją įžeidė kitų akivaizdoje.
„Yra garsiai pasakius, girdint svečiams, kad mano draugės gerokai už mane gražesnės. Ta diena man buvo beprotiškai svarbi“, – rašė ji.
Kita istorija atskleidė, kaip skaudūs žodžiai vaikystėje tapo netikėta motyvacija: „Motina pasakė: „Mokykis normalias pamokas, su savo piešimu nieko nepasieksi“. Dabar darau tatuiruotes, žmonės pas mane iš užsienio važiuoja ir myliu savo darbą.“
Dar viena komentatorė pasakojo apie vaikystės įvykį, kurio pamiršti iki šiol negali, – vos penkerių ar šešerių metų patyrė skaudžią situaciją, kai dėl menkiausios smulkmenos buvo nubausta taip, jog tai paliko gilią žaizdą širdyje.
„Būdama kokių 5–6 metų pamečiau pirštinę lauke. Grįžau namo – iš karto buvau išvaryta ieškoti. Pasakė: nerasi – bus diržas! Einu, vaikas, ašaros byra – kur tą pirštinę rasi… Ir neinu namo, sėdžiu ant suoliuko prie laiptinės.
Pakvietė grįžti tokiu tonu, kad net šiurpas perbėgo. Parėjau – prilupo su diržu ir padavė maišą: krauk daiktus – į vaikų namus važiuosi. Tai aš ir kraunu. Verkdama, rankytės dreba. Tada – dar kartą prilupo. Labai sunku atleist tokius dalykus“, – neslėpė ji.
Keletas „Threads“ vartotojų dalijosi, kad tėvai juos kaltino dėl artimųjų ligų ir nelaimių.
„Kad buvau kaltas dėl tėvo infarkto“, – rašė vienas.
„O aš dėl močiutės vėžio“, – komentare pridėjo kita diskusijos dalyvė.
„Tu mane į kapus nuvarysi“. Po tėvo savižudybės“ , – skaudžius mamos ištartus žodžius prisiminė dar vienas socialinio tinklo vartotojas.
Vienai moteriai labiausiai įsiminė nuolatinė tėvo kritika, nukreipta į jos bei kitų moterų išvaizdą: „Mano ir kitų moterų išvaizdos kritikavimas. Tėtis net nesuvokia, kiek tai prisidėjo prie mano žemos savivertės.“
Viena moteris rašė, kad nors tuo metu jau buvo pakankamai suaugusi, kad netikėtų tėvų žodžiais, jie vis tiek įsirėžė atmintyje.
„Neįskaudino, nes per didelė buvau tuo patikėt, bet… Yra sakius, kad negalvočiau, jog esu kažkokia protinga, nes mokytojai man 10 ar tai A raides rašo iš gailesčio, mat iš tikrųjų esu nevisprotė ir mama kasdien mokytojoms skambina maldaudama, kad man gerą pažymį parašytų“, – dalijosi komentatorė.
Kita dalyvė neslėpė, kad iki šiol prisimena vieną labiausiai sužeidusių motinos žodžių: „Geriau vietoj tavęs akmenį būčiau pagimdžius.“
Dar kelios istorijos, kuriomis dalijosi „Threads“ vartotojai šioje diskusijoje:
„Kaip gaila, kad tu nekentėsi taip kaip aš kentėjau (mama, kai pasakiau, kad man darys Cezarį)“;
„Kai tu gimei, tai visos bėdos prasidėjo....“;
„Pavadinę šeimos gėda“;
„Tu esi priežastis, kodėl visa šeima subyrėjo“. „Už ką man tokios kančios? Sesės yra normalios, o tu ne“. „Reikėjo tave į vaikų namų išvešti, bent jau nereikėtų vargo vargti man“;
„Top 3, kurie atėjo į galvą: „Tavęs niekas nenorėjo“. „Be manęs esi niekas“. „Niekada nepasieksi mano lygio“.
tėvaiVaikų ir tėvų santykiainuoskauda
