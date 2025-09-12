Šiaulių miesto 789-ojo gimtadienio pradžia: inauguracija ir šventinis koncertas

Renginį iškilmingai pradėjo Tautiška giesmė, kurią atliko operos solistas Juozas Janužas kartu su CAMERATA SOLARIS – Šiaulių miesto simfoninio orkestro styginių grupe, vadovaujama Vilhelmo Čepinskio. Sveikinantis su publika, renginio vedėjas Dovydas Petkus priminė simbolišką istorijos tąsą: prieš devynerius metus toje pačioje scenoje buvo inauguruotas prezidentas Valdas Adamkus, o koncerte tuomet dainavo miesto Garbės pilietis Virgilijus Noreika. Šiemet šventę pradėjo jo mokinys, taip pratęsdamas atminimo ir tęstinumo ženklą. Ceremonijos pradžioje tylos minute pagerbti amžinybėn išėję miesto Garbės piliečiai.
Vėliau įteikti garbingiausi miesto apdovanojimai. Pirmasis – „Auksinio šaulio“ padėkos ženklas, šiemet skirtas iškiliai medikų šeimai – vaikų gydytojai Liudai Gražinai Bekerienei ir urologui Tonarui Bekeriui. Daugiau nei keturis dešimtmečius jie dirbo Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, taip pat dvejus metus praleido Alžyre, kur vietos gyventojai juos vadino „Dievo siųstaisiais geradariais“. Bekerių šeimos istorija liudija pasiaukojimą, paprastumą ir meilę žmogui – vertybes, kuriomis jie gyveno ir dalijosi su bendruomene. Šį įvertinimą palydėjo muzikinė dovana – smuikininkės Agnės Marozaitės, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinės (mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė), ir CAMERATA SOLARIS – Šiaulių miesto simfoninio orkestro styginių grupės atliekamas kūrinys, dedikuotas gydytojų porai.
Kita iškilmių akimirka – Šiaulių miesto Garbės piliečio regalijų įteikimas. Šiemet šis aukščiausias miesto įvertinimas suteiktas vaistininkei, ilgametei vienos seniausių Lietuvos vaistinių vadovei, Šiaulių miesto entuziastei Almyrai Girdenienei. Ji ne tik tęsė vaistinės tradicijas, bet ir rūpinosi farmacijos paveldo išsaugojimu, inicijavo muziejaus steigimą, natūralios kosmetikos „Razalija“ gamybą bei įvairias edukacijas. Regalijas 48-ajai miesto Garbės pilietei įteikė Šiaulių meras Artūras Visockas.
„Mielieji šiauliečiai, esu be galo dėkinga už jūsų palaikymą, už bendrystę, už dalyvavimą sveikatinimo veikloje. Šis įvertinimas skirtas ne tik man, bet visai „Valerijono“ vaistinei, kuri šiemet mini 155-erius gyvavimo metus“, – sakė A.Girdenienė.
Po kalbos į sceną tradicinei bendrai nuotraukai bei šventinio torto ceremonijai pakviesti visi Garbės piliečiai. Torto, papuošto šių metų laureatės ženklu, pirmąjį gabalėlį atpjovė naujoji Garbės pilietė kartu su miesto meru.
Sugrįžus po pertraukos, kurios metu žiūrovai vaišinosi tortu ir kava, sveikinimo žodį tarė meras Artūras Visockas, pasidžiaugdamas šiauliečių nuoširdumu bei tikrumu, kurie atspindi miesto vienybę. Jis pabrėžė, kad kiekvienas šiaulietis gali didžiuotis Garbės piliečiais ir jų įnašu į miesto augimą. Pasibaigus oficialiajai daliai, vakaras tęsėsi muzikine švente – skambėjo Ludwigo van Beethoveno IV fortepijoninis koncertas, kurį kartu su CAMERATA SOLARIS – Šiaulių miesto simfoniniu orkestru atliko pianistė Guoda Gedvilaitė.
Šventė baigėsi pakilia nuotaika: pilnutėlę koncertų salę „Saulė“ užliejo ovacijos, o šypsenos ilgai nedingo nuo žiūrovų veidų.