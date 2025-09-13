Poros santykiai subyrėjo dėl šokiruojančio vyro elgesio tualete: „Man darėsi bloga šalia jo“

26-erių moteris teigė, kad su savo 27-erių vaikinu draugavo apie 9 mėnesius, kai nusprendė apsigyventi kartu. Pasak jos, beveik metus viskas buvo gerai, išskyrus vieną problemą, kurią ji įvardijo kaip „šlykščią“ ir „absurdišką“. Apie tai ji papasakojo platformoje „Reddit“.
Per pirmuosius kelis gyvenimo kartu mėnesius moteris pastebėjo, kad jos vaikinas vonioje niekada neturi tualetinio popieriaus. Ji pabrėžė, kad jų bute yra du vonios kambariai, todėl daugiausia jie naudojasi atskirais.
„Pagalvojau, gal jis naudoja servetėles ar kažką panašaus. Tačiau tada pradėjau pastebėti kvapus. Tikrai baisius kvapus. Kartais jo skalbiniai smirdėdavo labai keistai. Pagalvojau, gal tai tiesiog prasta higiena, tad užsiminiau apie tai“, – rašė ji.
Pasak jos, vaikinas sureagavo gynybiškai ir pasakė, kad ji „liautųsi“.
„Galiausiai, po per daug įtartinai suteptų apatinių ir tokio smarvės lygio, su kokiu nė vienas suaugęs vyras neturėtų vaikščioti, paklausiau tiesiai: „Ar tu nusivalai po to, kai pasituštini?“
Pasak jos, vaikinas tik gūžtelėjo pečiais ir tarė: „Ne, valytis kažkaip gėjiška. Kodėl turėčiau liesti savo užpakalį?“
„Pagalvojau, kad jis juokauja. Nusijuokiau. Tačiau jis nejuokavo“, – rašė ji.
Paaiškėjo, kad vaikinas iš tiesų tikėjo, jog „tikri vyrai nesišluosto užpakalio“. Mergina jam pasakė, kad toks mąstymas yra kvailas ir nehigieniškas. Taip pat ji pridūrė, kad kartais dėl to jai „fiziškai pasidaro bloga būti šalia jo“.
Vaikinas, anot jos, apkaltino ją šmeižtu ir pareiškė, kad ji turėtų „priimti jį tokį, koks jis yra“.
Galiausiai pora išsiskyrė. Moteris pasakojo, kad buvęs partneris prieš išeidamas šaukė, jog ji gailėsis, nes „niekada neras tokio vyro kaip jis“. Į tai ji atsakė: „Būtent į tai ir taikau.“
Šią istoriją perskaitę „Reddit“ vartotojai stojo jos ginti: „Jis ne tik homofobiškas, bet ir suaugęs vyras be jokios higienos. Pagalvok, kas būtų, jei turėtumėte vaikų – visa šeima nesivalytų užpakalių. Tai šlykštu.“
Moteris sutiko, kad su žmogumi, kuris švarą prilygina silpnumui, ji negalėtų kurti ateities.
„Nuo tada, kai jis išėjo, aš iššveičiau visą butą, uždegiau žvakę ir padariau penkis skalbimus. Negaliu apsakyti, koks nuostabus jausmas sėdėti ant sofos ir negalvoti, ar ji buvo susilietusi su išmatomis“, – rašė ji.
Parengta pagal nypost.com