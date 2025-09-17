Draugų iššūkį priėmęs 19-metis suvalgė šliužą: paaugliška išdaiga baigėsi kraupiai

Australas paauglys Samas Ballardas pačiupo šliužą ir jį prarijo. Jis nė nenumanė, kad šliužas nešiojo mirtinai pavojingą kirmėlę, kuri jį paguldė į daugiau nei metus trukusią komą, paralyžiavo kūną ir galiausiai atėmė gyvybę.
Priėmė draugų iššūkį
2010 m. aistringas 19-metis regbio žaidėjas dalyvavo vakarėlyje su draugu Jimmy Galvinu ir dar keliais bičiuliais Sidnėjuje, kai J.Galvino kieme ant betoninės terasos ėmė ropoti šliužas. Vaikinai pradėjo juokauti, ar kas nors išdrįstų jį suvalgyti. Samas ryžosi.
„Tiesiog sėdėjome, gėrėme vyną, bandėme vaidinti suaugusius. Tada kilo klausimas: ‘Ar jį suvalgyti?“ Samas pasakė „gerai“ ir viskas taip nutiko“, – Australijos televizijai „The Sunday Project“ pasakojo J.Galvinas.
Po šliužo prarijimo Samas pasijuto silpnas, ėmė skųstis stipriu kojų skausmu, pranešė „The Sunday Project“. Jo mama Katie Ballard pasakojo, kad iš pradžių šeima įtarė išsėtinę sklerozę – šia liga sirgo Samo tėvas.
Tačiau gydytojai nustatė visai ką kita: Samas buvo užsikrėtęs žiurkių plaučių kirmėlėmis.
Liga, kuri sugriovė gyvenimą
Žiurkių plaučių kirmėlę (Angiostrongylus cantonensis) dažniausiai nešioja šliužai ir sraigės. Užsikrėsti galima suvalgius žalių ar nepakankamai termiškai apdorotų šių gyvūnų, taip pat neužplautų daržovių, ant kurių jie būna palikę parazito lervų.
Žmogaus organizme kirmėlė nebaigia savo gyvenimo ciklo – vietoj to ji patenka į smegenis ir gali sukelti sunkią meningito formą.
Samui liga smogė itin žiauriai. Jis paniro į komą, kurioje praleido 420 dienų. Atsibudęs buvo visiškai paralyžiuotas, negalėjo judėti, valgyti be vamzdelio, reikalavo nuolatinės priežiūros.
Tačiau jo protas liko šviesus – draugai ir šeima tikino, kad Samas viską suprato ir jautė. „Atsiprašiau jo už tą vakarą kieme, o jis pravirko. Žinojau, kad jis vis dar čia“, – sakė J.Galvinas.
Paskutinės dienos
Nors kova su liga tęsėsi aštuonerius metus, 2018 m. gruodį S.Ballardas mirė ligoninėje, netoli gimtųjų namų Sidnėjuje, kai jam tebuvo 28-eri.
„Jis iškeliavo apsuptas 20 artimiausių žmonių. Katie (Samo mama) sakė, kad kambarys buvo pilnas meilės.
Vienas draugų pasakojo, jog Samas dar spėjo kelis kartus pasakyti mamai „Aš tave myliu“, – dalijosi „The Sunday Project“ vedėja Lisa Wilkinson.
Parengta pagl edition.cnn.com