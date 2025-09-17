Prieš 18 metų dingusios Madeleine byloje – šiurpūs įtarimai: galėjo veikti visa pedofilų grupuotė

Manoma, kad garsus pedofilų tinklas, siejamas su serijiniu vaikų žudiku, užsakė pagrobti Madeleine McCann.
Buvęs aukšto rango Belgijos pareigūnas, vadovavęs tyrimui dėl žudiko ir vaikų prievartautojo Marco Dutroux, teigia, kad prekyba žmonėmis užsiimanti gauja galėjo būti susijusi su jos dingimu.
Pareigūnai, tiriantys pagrindinį įtariamąjį, pedofilą Christianą Bruecknerį, kuris trečiadienį, rugsėjo 17 d., buvo paleistas iš kalėjimo, šiuos teiginius vertina rimtai.
Madeleine buvo trejų, kai 2007 m. gegužę ji dingo per atostogas Praia da Luz, Portugalijoje.
Trys dienos prieš tai Belgijos policija buvo išplatinusi perspėjimą Europos policijai, kad pedofilų gauja užsakė pagrobti mažą vaiką.
Belgijos teisingumo ministru trejus metus dirbęs Marcas Verwilghenas prieš kelias dienas sakė: „Niekada neturėjau prieigos prie Madeleine McCann bylos. Galiu pasakyti tik tiek: vos tik išgirdau apie šią istoriją, mane apėmė „deja vu“, nes iš karto prisiminiau M.Dutroux bylą. Žiūrint į šią bylą, žinoma, įmanoma, kad Madeleine buvo pagrobta pagal užsakymą. Atrodo, kad perspėjimas buvo išsiųstas Belgijos policijos ir turėjo būti vertinamas rimtai.
M.Dutroux tyrėjai atskleidė pranešimus apie galimus pedofilų tinklus, veikusius Belgijoje tuo metu, bet negalėjo baigti savo tyrimo, nes jis buvo sutelktas į M.Dutroux, traktuojant jį kaip vienintelį veikėją.“
68-erių metų M.Dutroux 1990-aisiais Belgijoje grobė, prievartavo ir žudė mergaites. Jis buvo suimtas 1996 m., o 2004 m. nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Manoma, kad jis turėjo ryšių su Europos vaikų sekso prekybos tinklais.
M.Verwilghenas taip pat pabrėžė daug „panašumų“ tarp bylų.
„Buvo aišku, kad pedofilų tinklai ir prekyba vaikais Europoje iš tiesų egzistavo – tai žinome nuo M.Dutroux laikų, tačiau tyrimo komisijai niekada nebuvo leista tinkamai juos ištirti. Buvo akivaizdu, kad jie egzistavo dėl pinigų.
Tai galėjo būti neformalūs tinklai, kai vienas žmogus bendrauja su kitu, bet jie veikė. M.Dutroux byla parodė, kad vaikų grobimas reikalauja organizacijos, planavimo ir daugiau nei vieno žmogaus.
Žvalgyba rodo, kad Belgijos pedofilų gauja užsakė mažą mergaitę tris dienas prieš Madeleine pagrobimą. Kažkas, susijęs su šia grupe, pamatė Maddie, ją nufotografavo ir nuotrauką nusiuntė į Belgiją. „Pirkėjas“ patvirtino, kad mergaitė tinkama, ir Maddie buvo pagrobta“, – kalbėjo M.Verwilghenas.
Belgijos policijos perspėjimas pirmąkart išaiškėjo 2008 m., kai buvo paviešintas fakso pranešimas kartu su kitais Madeleine bylos dokumentais.
2016 m. britų policija, tirianti jos dingimą, pradėjo domėtis Europos prekybos žmonėmis gauja, tačiau ši teorija viešai nebuvo susieta su vokiečiu Ch.Brueckneriu.
Pareigūnai, tiriantys kaltinamąjį išžaginimu, mano, kad Madeleine greičiausiai buvo pagrobta pagal užsakymą, o ne vieno nusikaltėlio. Tačiau jų tyrimas koncentruojasi tik į jo galimą vaidmenį, o ne į platesnį pedofilų tinklą.
Vokietijoje šiam atvejui artimas šaltinis prieš kelias dienas sakė: „Policija rimtai vertina Belgijoje pasirodžiusius teiginius, kad Maddie buvo pagrobta pagal užsakymą. Jie mano, jog neįmanoma, kad pagrobėjas būtų veikęs vienas – tai būtų nelogiška. Tačiau tinklas tuo nesidomi, nes tai įtrauktų per daug naujų institucijų, o jie nori sutelkti dėmesį į dabartinį įtariamąjį.“
48-erių Ch.Brueckneris tuo metu gyveno Algarvėje (Portugalija). Prieš kelias dienas jis turėjo būti paleistas iš kalėjimo, atlikęs bausmę už 72-ejų moters išžaginimą.
Tačiau kilo painiava dėl bandymo jam pritaikyti sekimo apyrankę ir griežtas paleidimo sąlygas. Jo advokatai tam pasipriešino, o tai kelia baimę, kad jis pasislėps ir vengs klausimų apie Madeleine.
Britų policija nori jį apklausti, bet jis atsisakė. Metropoliteno policijos („The Met Police“ – angl. – policijos tarnyba, atsakinga už teisėtvarkos palaikymą ir nusikalstamumo prevenciją Didžiajame Londone.) pareigūnai, dirbantys pagal „Operation Grange“ tyrimą, neturi įgaliojimų jo priversti. Įrodymų taip pat nepakanka, kad Vokietijos teismas leistų jį išduoti Jungtinei Karalystei.
Anksčiau šią savaitę vyriausiasis inspektorius Markas Cranwellas sakė: „Prašėme apklausos. Įtariamasis atsisakė. Tęsime visas galimas tyrimo kryptis.“
Prieš kelias dienas Metropoliteno policija atsisakė komentuoti šį atvejį.
Ch.Bruecknerio parašytos baisios istorijos atskleidė jo obsesiją pagrobti vaikus, naudojant metodus, kurie yra bauginančiai panašūs į M.Dutroux metodus.
Atliktas tyrimas parodė, kad jis svajojo stebėti aukas, jas apnuodyti, įkalinti rūsyje ir kurti siaubingus prievartos filmus.
M.Dutroux, įtariamas net 11 žmogžudysčių, grobė mergaites, laikė jas slaptuose požemiuose. Belgijos valdžia pripažįsta, kad tuo metu veikė tinklai, kurie vaikus gabendavo į Nyderlandus, Vokietiją ir Prancūziją.
Žvalgybiniai dokumentai iš 2000-ųjų vidurio perspėjo, kad pedofilų tinklai buvo labai organizuoti ir turėjo plačių ryšių.
C.Brucknerio mobilusis telefonas buvo rastas „Ocean Club“ teritorijoje, kur McCannai gyveno maždaug valandą prieš Madeleine dingimą.
Helge Buschingas, buvęs Madeleine McCann pagrindinio įtariamojo Ch.Bruecknerio draugas, teigia, kad po metų kalbėdamasis apie mergaitės dingimą Ch.Brueckneris jam pasakė: „Ji nesuriko.“
Didžiojo Britanijos dienraščio „The Sun“ tyrimas, kuris buvo transliuojamas „Channel 4“ kanalu šių metų pradžioje, atskleidė, kad egzistuoja kietasis diskas ir nešiojamas kompiuteris, kuriuose yra nuotraukos iš Portugalijos, glaudžiai susijusios su policijos įsitikinimu, kad Madeleine iš tiesų yra mirusi.
Vokietijoje iš kalėjimo paleistas įtariamasis McCann dingimo byloje
Kaip praneša ELTA, trečiadienį, rugsėjo 17 d., iš kalėjimo buvo paleistas pagrindinis įtariamasis dėl mažametės britės Madeleine McCann dingimo 2007 metais Portugalijoje, iš įvykio vietos pranešė AFP žurnalistas.
48 metų Ch.Brueckneris atliko bausmę šiaurės Vokietijoje esančiame Zendės miesto kalėjime dėl 72 metų amerikietės išžaginimo Portugalijoje 2005 m.
Pasak prokurorų, kaltinimai M. McCann byloje jam nebuvo pateikti dėl įrodymų trūkumo. Jis pats neigia, kad yra kaip nors susijęs su mergaitės dingimu.
Ch.Bruecknerį iš kalėjimo automobiliu išsivežė jo advokatas. Jo automobilyje nesimatė, tačiau policija patvirtino, kad jis išvyko iš kalėjimo. Paleistas į laisvę jis turės nešioti apykoję.
Pasak BBC, Ch.Brueckneris, daug metų praleidęs Portugalijos Algarvės regione, buvo bastūnas, smulkus nusikaltėlis ir turėjo kelis teistumus, įskaitant už vaikų seksualinį išnaudojimą 1994 ir 2016 metais.
Trejų metų Madeleine dingo 2007 metais Portugalijos Praia da Luso kurorte. Ji su kitais šeimos vaikais buvo palikti miegoti atostogų apartamentuose, o jų tėvai Kate ir Gerry nuėjo į netoliese esantį restoraną vakarieniauti.
M. McCann byla yra viena iš garsiausių šių laikų dingusių asmenų bylų, paskatinusi tyrimus visoje Europoje.
