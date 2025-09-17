Trijų vaikų tėtis Simonas Urbonas išdavė, kaip namuose sprendžia konfliktus

Vaizdo įraše, lyg tikras Haris Poteris, S. Urbonas su stebuklinga lazdele akimirksniu pakloja lovą, sutvarko išmėtytus batus, apkuistą virtuvę, netgi pasigamina kavos bei sumuštinį. Tačiau magija nustoja veikti, kai dvi dukros ima peštis – tokiais atvejais gelbsti tik vienas dalykas: televizoriaus pultelis ir visos šeimos pamėgti Hario Poterio filmai.
„Žinoma, vaizdo įraše viskas šiek tiek šaržuota, bet namuose realybė dažnai labai panaši. Ypač jei vaikai nepailsėję, išalkę ar tiesiog turi per daug neišleistos „cukraus energijos“. Tokiais momentais situacija greitai tampa audringa. Mūsų šeimoje geriausiai veikia paprastas dalykas – duoti vaikams erdvės. Kartais kiekvienam reikia pabūti vienam, su savo mintimis ir emocijomis.
Jei emocijos labai užsikuria, padeda ir paprastas kvėpavimas. Nors pripažinsiu – kai jau pyksti, sunkiausia prisiminti, kad reikia kvėpuoti. O jei tuo metu pats turiu dirbti ar negaliu iš karto reaguoti, geriausia išeitis – keliolika minučių „ekranų taikos“. Tiesiog įjungi „Go3“ televiziją, emocijos aprimsta ir galima vėl ramiai susėsti bei pasikalbėti“, – apie nuotaikingą vaizdo įrašą pasakoja S. Urbonas.
Paklaustas, ar augant vaikams tėvystė tampa lengvesnė, jis tik šypteli. „Visada tikėjau, kad vėliau bus lengviau. Iš pradžių atrodo: pagimdysime – bus lengviau. Pradės eiti į darželį – bus lengviau. Į mokyklą – bus lengviau. Bet tiesa tokia, kad tas „lengviau“ niekada taip ir neateina – tėvystė tiesiog keičiasi“, – pasakoja trijų vaikų tėtis.
Jo teigimu, kol vaikai maži, viskas sukasi labiau apie fiziologinius dalykus – pamaitinti, pakeisti sauskelnes, užmigdyti. Šiuo metu, kai visi trys vaikai beldžiasi į paauglystės duris, prasideda visai kiti klausimai – pavyzdžiui, psichologiniai „kodėl taip?“, „kodėl anaip?“. Tam reikia daug daugiau energijos, kantrybės bei žinių.
„Visgi šis etapas yra nepaprastai įdomus. Vaikai tampa mūsų mokytojais – klausimas tik, ar mes, tėvai, visada norime iš jų mokytis. Bet labiausiai su jais pajaučiau, kaip greitai bėga laikas. Kuo vaikai didesni, tuo jis lekia sparčiau. Todėl kasdien primenu sau: kol dar galiu pamigdyti, paskaityti, kartu kažką pažiūrėti ar panešti ant rankų – mėgaujuosi tuo. Nes labai greitai jiems to nebereikės“, – atvirauja S. Urbonas.
Hario Poterio manija užkrėtė ir vaikus
Žinomas vyras neslepia, kad nepaisant visų iššūkių šeimą visada suartina bendros tradicijos, viena iš jų – kino vakarai.
„Anksčiau turėjome „penktadienio filmukus“, bet penktadieniai tapo per daug užimti, todėl dabar turime „šeštadienio filmus“. Kartais ir „tingaus sekmadienio filmus“. Daug spragėsių, visi susiglaudę ant vis mažėjančios sofos, apsikamšę pledais ir visiškai nekalbėdami. Žinau, daugelis filmo metu mėgsta komentuoti, bet mes, lyg kino teatre, gerbdami vienas kito susikaupimą, viską aptariam tik pasibaigus filmui“, – pasakoja S. Urbonas.
Pasak jo, visa šeima yra ištikimo Hario Poterio gerbėjai. Tiek jis, tiek jo žmona Ieva Kačinskaitė-Urbonienė užaugo žiūrėdami „Harį Poterį“, tad džiaugiasi, kad mylimą herojų pamėgo ir jų vaikai.
„Aš pats vaikystėje nebuvau skaitęs knygų, tik žiūrėjęs filmus, bet kai gimė vaikai ir jiems pradėjo rūpėti ši istorija, perskaičiau jiems visas knygas garsiai. Tai buvo mūsų vakarų ritualas. Vėliau, per vienas Kalėdų atostogas, nusprendėme pažiūrėti visus filmus iš eilės. Ir tada jau galutinai visi tapome Hario Poterio fanais. Nuo to laiko mums neužtenka vien ekrano – keliaujame po pasaulį ieškodami Hario Poterio muziejų, atrakcionų. Galima sakyti, jis tapo kone šeimos nariu. Smagiausia, kad dabar „Haris Poteris“ visada po ranka – užtenka įsijungti „Go3“ bet kurią dalį, bet kurią filmo vietą, ir iš karto grįžta ta ypatinga nuotaika: šilti, malonūs jausmai, tarsi per Kalėdas“, – sako S. Urbonas.
Nors filmai šeimai itin svarbūs, turinio kūrėjas tikina, ekranų laikas vaikams yra ribojamas, ypač telefonų ir žaidimų juose.
„Žaidimai veikia smegenis visiškai kitaip nei filmai ar animacija. Todėl telefonuose turime labai trumpus ir aiškius limitus. Filmai – kita istorija. Namie net neturime televizoriaus, vietoj jo naudojame projektorių, kuris skirtas keturiems dalykams: animaciniams filmukams, šeimos filmams, tėvelių serialams ir dar vienam dalykui, apie kurį dukros sako „o neeee ir vėl ta kašė“, – juokiasi pašnekovas.
„Puikiai suprantu, kad gyvename ekranizuotame pasaulyje, bet kol galiu, kol vaikai klauso – stengiuosi išlaikyti balansą tarp ekranų ir laisvalaikio. Svarbiausia – užimti juos realiomis veiklomis, bendru laiku kartu, sportu, kūryba, kad jie patirtų, atrastų, pažintų. Jei vaikai neturi ką veikti, tada atsiranda pavojus paskęsti ekranų ir interneto platybėse. Tad stengiuosi ir noriu, kad jie kuo ilgiau išliktų vaikystėje – aktyvūs, smalsūs, klystantys ir randantys“, – pasidalija S. Urbonas.
