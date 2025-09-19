Specialistė apie jaunuolius, patiriančius sunkumus: manęs niekas nemokė gyventi – dabar mokausi

SOS vaikų kaimai Lietuva jaunuoliams siūlo palydėjimo paslaugą, kurios dėka mažos pergalės tampa dideliais pokyčiais: „Šioje paslaugoje sėkme laikome ir mažesnius, bet gyvenimą iš esmės pakeičiančius pokyčius“, – sako socialinės įtraukties komandos koordinatorė Justina Gaulytė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
SOS vaikų kaimai Lietuva siūlo palydėjimo paslaugą, kuri yra individuali pagalba jaunuoliams pradedantiems savarankišką gyvenimą. Anot J. Gaulytės, šios paslaugos tikslas yra padėti jaunuoliui įgyti reikalingus socialinius įgūdžius, tvarkytis kasdienybėje, planuoti finansus, susirasti darbą, mokymosi vietą, gebėti tvarkytis buityje. Tačiau kam gali būti skiriama ši paslauga?
„SOS vaikų kaime, palydėjimo paslaugą gali gauti sulaukę pilnametystės asmenys (aut. p. iki 24 metų), kuriems buvo teikta globa, rūpyba arba kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose, taip pat į šią grupę patenka ir asmenys, atliekantys privalomąją pradinę karo tarnybą.
Svarbu, jog jaunuolis dirbtų arba mokytųsi, arba rodytų motyvaciją atlikti šiuos žingsnius. Vėlgi, svarbu paminėti, kad kiekvienam besikreipiančiam jaunuoliui yra atliekamas poreikio vertinimas“, – pasakojo ji.
Kuo skiriasi palydėjimo paslauga nuo kitų socialinių paslaugų?
J. Gaulytė sako, jog palydėjimo paslauga yra unikali tuoj, jog su ką tik į savarankišką gyvenimą įšokusiu jaunuoliu, koordinatorius bando užmegzti ryšį ir suteikti jam reikalingą pagalbą. Daugeliui jaunuolį, koordinatorius tampa pirmu suaugusiu žmogumi gyvenime, į kurį galima kreiptis įvairiais gyvenimiškais klausimais. Pašnekovė priduria, jog jaunuoliai gali atsipalaiduoti ir nustoti nerimauti dėl išgyvenimo, o savo dėmesį skirti ateities gyvenimo kokybės gerinimui.
„Paslauga skiriasi tuo, kad yra individualizuota ir orientuota į pereinamąjį laikotarpį, į savarankišką gyvenimą. Skirtingai nei bendros socialinės paslaugos, kurios teikiamos įvairioms socialinėms grupėms, palydėjimo paslauga, skirta konkrečiai globą ar socialinę riziką patyrusiems jaunuoliams. Čia daug dėmesio skiriama ne tik materialinei pagalbai, bet ir socialinių bei emocinių įgūdžių stiprinimui, – kad jaunuolis galėtų tvirtai atsistoti ant kojų.
Ypatinga šios paslaugos vertė yra tai, kad jaunuolis kuria tvirtą ryšį su socialinės įtraukties koordinatoriumi. Šis žmogus tampa patikimu suaugusiuoju, į kurį galima kreiptis dėl įvairiausių gyvenimo klausimų, daugeliui jaunuolių tai yra pirmas suaugęs žmogus jų gyvenime, kuriuo jie gali pasitikėti.
Taip pat jaunuoliai, kurie gauna šią paslaugą su apgyvendinimu, gauna galimybę tam tikram laikui nustoti jaudintis dėl išgyvenimo ir koncentruotis į dalykus, kurie gali padėti jam įsitvirtinti gyvenime ir susikurti geresnę ateitį“, – aiškino koordinatorė.
Koordinatorė: „Reikšmingas pokytis yra emocinėje srityje“
J. Gaulytė tikina, jog jaunuoliai, kurie naudojasi šia paslauga išmoksta ne tik kasdieninių užduočių ir buities atsakomybių, bet kartu sukuria ir emocinį stabilumą. Taip pat jaunuoliai su koordinatoriaus pagalba atranda pasitikėjimą savimi, bei norą dirbti ar įgyti išsilavinimą. Tačiau, anot J. Gaulytės, didžiausias teigiamas pokytis, kurį pastebi patys jaunuoliai, yra emocinės gerovės stiprinimas.
„Dažniausiai jaunuoliai pastebi, kad jų gyvenime atsiranda daugiau stabilumo ir pasitikėjimo savimi. Jie mokosi priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, įgyja daugiau drąsos ieškoti darbo ar tęsti mokslus. Palydėjimo paslauga taip pat padeda įgyti kasdienio gyvenimo įgūdžių: jaunuoliai išmoksta savarankiškai pasirūpinti buitimi, tvarkytis dokumentus, kreiptis į institucijas.
Labai reikšmingas pokytis yra emocinėje srityje. Jaunuoliai dažnai pabrėžia, kad socialinės įtraukties koordinatorius padeda susidoroti su nerimu, suteikia jausmą, jog jie nėra vieni, jog šalia jų yra asmuo, kuris visuomet palaiko“, – aiškino koordinatorė.
Palydėjimo paslaugos realybė
Sėkmės istorijų – ne viena. Pasak SOS vaikų kaimai Lietuva socialinės įtraukties komandos koordinatorės, kiekviena jaunuolio sėkmė yra pergalė. Šiai dienai, laimingomis istorijomis tampa dviejų merginų gyvenimai, stropūs gyvenimo tikslai nulėmė saugią ir užtikrintą aplinką.
„Sėkmės istorijų, kuomet jaunuoliai tinkamai ir teigiamai naudojasi paslauga ir nemažai. Viena jauna mergina, palydėjimo paslaugos metu, kartu su koordinatore išsikėlė tikslus ir nuosekliai jų siekė – įsidarbino, išlaikė darbą, taupė pinigus, o visai neseniai gavo džiugią žinią, kad galės įsigyti savo pirmąjį būstą pasinaudodama valstybės teikiama subsidija.
Kita mergina labai norėjo studijuoti, tačiau jos stojamojo balo neužteko įstoti į valstybės finansuojamą vietą. Organizacija padengė pirmojo semestro studijų kainą, suteikdama jai galimybę pradėti studijas. Po pusmečio mergina jau perėjo į nemokamą vietą ir šiandien sėkmingai tęsia mokslus“, – dalinosi sėkmės istorijomis moteris.
Mažos pergalės – dideli pokyčiai
Tačiau SOS vaikų kaimai Lietuva socialinės įtraukties komandos koordinatorė J. Gaulytė pabrėžia, jog sėkmė nebūtinai reiškia universitetą ar nuolatinį darbą, mat ne visi jaunuoliai iš karto priima pagalbą. Dalis jų atsineša nepasitikėjimą suaugusiaisiais, kiti stoką motyvacijos. Tokiais atvejais koordinatoriai siekia išlaikyti ryšį, priminti, kad pagalba yra visada pasiekiama.
„Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad sėkmės istorija nebūtinai reiškia didelį, visuomenei matomą pasiekimą, tokį kaip darbas ar studijos. Šioje paslaugoje sėkme laikome ir mažesnius, bet gyvenimą iš esmės pakeičiančius pokyčius. Vienam jaunuoliui tai gali būti apsisprendimas gyventi blaiviai ir atsisakyti žalingų įpročių, kitam pirmą kartą savarankiškai nueiti pas gydytoją ir pasirūpinti savo sveikata.
Kai kurie sėkmingai grįžta į mokyklą po ilgesnių praleidimų arba pradeda reguliariai lankyti pamokas. Kiti išmoksta taupyti pinigus ir planuoti išlaidas, geba užmegzti bei palaikyti sveikesnius santykius su aplinkiniais.
Dažnai reikšmingu žingsniu tampa ir pasitikėjimo savimi augimas – kai jaunuolis drįsta pasakyti savo nuomonę, paprašyti pagalbos ar konstruktyviai spręsti konfliktą, užuot pasirinkęs agresiją ar užsidarymą savyje.
Tokie iš pirmo žvilgsnio nedideli pokyčiai yra ne mažiau svarbūs nei dideli pasiekimai, nes būtent jie tampa tvirtu pagrindu ilgalaikiam jaunuolio savarankiškumui ir gyvenimo kokybės gerėjimui. Kiekvienas žingsnis, kad ir koks mažas jis atrodytų, palydėjimo paslaugoje yra vertinamas ir laikomas sėkme, nes liudija apie tikrą jaunuolio augimą bei pokytį“, – pasakojo J. Gaulytė.
savarankiškumasjaunimassocialiniai įgūdžiai
