Internetinis iššūkis vos nepražudė 13-metės: prasidėjo haliucinacijos, mama perspėja kitus tėvus

Mergaitės mama teigė, kad paauglė pradėjo matyti haliucinacijas, o jos širdies ritmas pakilo iki beveik 200 dūžių per minutę.
Moteris vietiniam leidiniui pasakojo, kad internete pasirodęs „iššūkis“ paskatino dukrą suvartoti daugiau tablečių nei rekomenduojama. Tėvai nuskubėjo su mergaite į ligoninę, kai po pagalve rado atidarytą vaistų buteliuką ir pastebėjo, kad jame trūksta daug tablečių.
„Paklausiau jos, kiek ji jų išgėrė, ir ji pasakė, kad dvi, bet aš ja netikėjau, nes buteliukas buvo atidarytas ir ant lovos gulėjo tabletės. Su vyru suskaičiavome jas ir pastebėjome, kad trūksta daug tablečių“, – sakė mergaitės mama.
Pati mergaitė gydytojams pasakojo, kad draugas jai pasakė, jog jei išgers pakankamai vaistų, jausis „apsirūkiusi“ („Get High“ – angl.).
Mama teigė, kad savo dukros socialinių tinklų sraute rado visą seriją paplitusių vaizdo įrašų, kuriuose matyti paaugliai, tariamai vartojantys be recepto parduodamą vaistą bei siekiantys patirti apsvaigimą.
Ji pasakojo, kad bandė pranešti apie šiuos vaizdo įrašus, tačiau jie nepažeidė programėlės taisyklių. Mama taip pat sakė sužinojusi, jog dukra ėjo į parduotuvę nupirkti baterijų – esą tada ji ir nusipirko tablečių be mamos žinios.
„Buvo labai sunku. Tai buvo vienas sunkiausių dalykų, kurį esame patyrę. Tai labai paveikė dukrą – ji nebeprisimena to vakaro, o kitą dieną pabudo ligoninėje. Tai ją labai išgąsdino“, – sakė mama.
Ji paragino kitus tėvus būti itin budriems dėl socialiniuose tinkluose plintančių iššūkių, stebėti, ką jų vaikai žiūri internete.
„Aš tiesiog nenoriu, kad kiti tėvai tai patirtų“, – sakė ji.
Iššūkyje vartojamo vaisto nuo alergijos gamintojai pareiškė, kad jų produktų saugumas yra prioritetas ir jie bendradarbiauja su socialinių tinklų platformomis, kad būtų šalinami pavojingi įrašai.
JAV Maisto ir vaistų administracija dar 2020 m. perspėjo, kad tokie eksperimentai su vaistais gali baigtis traukuliais, koma ar net mirtimi.
Parengta pagal people.com
