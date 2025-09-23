Galvos skausmas tėvams: ar mano vaikas turi dalintis?

„Iš šalies tai atrodo kaip konfliktas, bet iš tiesų – tai natūrali raidos dalis,“– sako Miglė Rimeikė, sertifikuota Montessori praktikė ir viena iš seku-vaiku prekės ženklo įkūrėjų.
Patyrinėkime kartu plačiau, kas vyksta vaikų smegenyse, kai tenka dalintis norimais daiktais – užkandžiais, žaislais ar kitais aplinkoje esančiais objektais, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kodėl vaikams sunku dalintis
Maži vaikai dar tik mokosi suprasti, kad ir kiti turi poreikių. Jų smegenys intensyviai kuria savasties jausmą ir treniruojasi impulsyvumo kontrolę – įgūdžius, kurie pilnai išsivysto daug vėliau, tad to tikėtis ankstyvoje vaikystėje tikrai nereikėtų.
Kada verta tikėtis lengvesnio dalinimosi?
Tyrimai rodo, kad dalijimasis nėra „įgimtas mandagumas“ – tai įgūdis, kuris vystosi pamažu, kartu su smegenų branda ir socialiniais įgūdžiais:
- Apie 2 metus Šiame amžiuje vaikai pradeda rodyti pirmuosius prosocialius veiksmus – pavyzdžiui, pasiūlyti draugui žaislą arba mėgdžioti suaugusiųjų „dalinimosi“ gestus. Tačiau tai dažniausiai būna spontaniška, trumpalaikė reakcija, o ne sąmoningas sprendimas. Jei šalia yra suaugęs, kuris švelniai padrąsina ar padeda, tikimybė, kad mažylis pasidalins, smarkiai išauga.
- 3–4 metų amžius Šiuo laikotarpiu pradeda stiprėti savikontrolė – arba kitaip tariant, priekinė smegenų žievė jau geba šiek tiek „stabdyti“ impulsą pasilikti viską sau. Vaikas gali išlaukti savo eilės, pavyzdžiui, su smėlio laikrodžio pagalba – taip lengviau suvokti laiką. Be to, socialiniai santykiai tampa svarbesni: mažyliai pradeda pastebėti, kad draugams labiau patinka žaisti su jais, kai jie kartais pasidalina. Tačiau dalinimasis vis dar dažniausiai vyksta tada, kai vaikas pats nusprendžia, o ne kai jam liepiama.
- 5–6 metų amžius Šiame etape atsiranda pirmieji „teisingumo“ suvokimo ženklai: vaikas gali pasakyti „dabar mano eilė, paskui tavo“ arba „paskirstykime po lygiai“. Tačiau jei žaislas labai brangus ar mylimas, vis tiek gali būti sunku atsisakyti ir tai yra visiškai normalu. Nespauskite vaiko, nes juk ir suaugę turime savo brangių daiktų, kuriais dalintis nesinori.
- 7–8 metų amžius Tuo metu vaikai jau geba ne tik dalintis „kad visi būtų lygūs“, bet ir parodyti tikrą altruizmą – pasirinkti pasidalinti net tada, kai patys dėl to praranda dalį. Neuromoksle tai siejama su didesne prefrontalinės žievės branda ir stipresniu gebėjimu įsijausti į kitų emocijas.
„Kitaip tariant, dvimetis, kuris šaukia „mano!“, ir aštuonmetis, kuris pats pasiūlo torto gabalėlį draugui, abu elgiasi visiškai normaliai pagal savo amžių ir smegenų brandą,“ – teigia Austėja Stancikienė, sertifikuota Montessori praktikė bei seku-vaiku prekės ženklo bendrakūrėja.
Kaip galime padėti su pagarba ir be prievartos?
- Praktikuodami pasikeitimą eilėmis. Smėlio laikrodis ar kitas vizualus „laikas“ vaikui padeda suprasti, kad laukimas turi pabaigą.
- Išbandykite mainymąsi. Jei nesinori dalintis kastuvėliu, gal bus smagu jį mainyti į grėbliuką?
- Gerbdami mėgstamiausius daiktus. Leiskite vaikui išsirinkti keletą daiktų, kuriais jis neturi dalintis.
- Duodami pakankamai priemonių. Du kibirėliai smėlio dėžėje išsprendžia daug ginčų.
- Rodydami pavyzdį. Pasidalinkite savo daiktais ir parodykite, kad tai džiugina: „Man smagu su tavimi pasidalinti.“
- Įvardijant jausmus. Padėkite vaikui suprasti konfliktą: „Tu norėjai mašinėlės, bet draugas ją laikė pirmas.“
- Pastebėdami sėkmę. Kai vaikas dalinasi ar laukia eilės – pagirkite ir leiskite žinoti, kad jo veiksmai pastebėti ir jus džiugina.
Per palaikymą ir pavyzdį – į dalijimąsi su džiaugsmu
Dalijimasis – tai ne taisyklė, kurią galima primesti mažyliui. Tai įgūdis, kuris auga laikui bėgant, kai aplinkoje yra gerų pavyzdžių ir švelnaus suaugusiųjų palaikymo.
„Jei patys rodome dosnumą ir kantrybę, vaikai natūraliai atranda dalijimosi džiaugsmą – savo ritmu, kai jaučia, kad gali, yra ramūs ir pasitikintys aplinka,“ – dalinasi Miglė ir Austėja.