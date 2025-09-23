Vilniuje startuoja inovatyvi šokių platforma: kiekvienas ras sau tinkamas treniruotes pagal stilių

Tai – pirmasis tokio masto projektas šalyje, suteikiantis galimybę šokėjams lengvai rasti, išsirinkti ir užsiregistruoti į pamokas internetu per naują inovatyvią registracijos sistemą, veikiančią panašiai kaip kelionių ar koncertų bilietų platformos.
„Norėjome sukurti erdvę, kurioje kiekvienas – nuo pradedančiojo iki profesionalo – rastų savo šokių vietą. Ši marketplace koncepcija leidžia vienoje vietoje suburti skirtingus mokytojus ir stilius, o lankytojams suteikia paprastą būdą išbandyti įvairias pamokas be ilgalaikių įsipareigojimų.
Mūsų platformoje – tik patikrinti, atrinkti ir patikimi treneriai, kurie teikia kokybiškas paslaugas. Klientams nebereikia gaišti laiko ieškant geriausių mokytojų,“ – privalumus vardina inovacijos kūrėjas, „Skillz“ vadovas Dmitrijus Fofonovas.
Jis atskleidžia, kad ši platforma dar bus tobulinama, tačiau pradinė jos versija – jau prieinama visiems.
Inovatyvi sistema – kaip Spotify ar Airbnb šokių pasaulyje
Naujoji sistema leidžia vos keliais paspaudimais išsirinkti norimą pamoką, užsirezervuoti vietą ir atsiskaityti internetu. Kiekvienas vartotojas gali matyti realų laisvų vietų skaičių, pamokų grafikus ir mokytojų pristatymus.
„Šiuolaikinis žmogus nebenori gaišti laiko sudėtingoms registracijoms ar sutartims – mes suteikiame laisvę rinktis. Išbandyk, atrask savo mokytoją, savo stilių ir savo bendruomenę,“ – ragina „Skillz“ vadovas.
Kiekvienas gauna patogią instrukciją, kaip rasti vietą, kurioje vyksta šokių pamokos, gali pažiūrėti video ir susidaryti pradinį įspūdį apie treniruotę ir mokytoją.
„Mūsų vystoma platforma – naudinga kiekvienam: tiek norinčiam šokti, tiek treneriui. Vilniečiai, norintys sportuoti, gauna įtraukiančius užsiėmimus jiems patogioje vietoje. O treneriai gali užsiimti mylima veikla be jokių administravimo darbų“, – privalumus vardina D.Fofonovas.
Šokiai – prieinami kiekvienam vilniečiui
Šokiai Vilniuje taps lengviau pasiekiami kiekvienam – tiek pradedančiajam, tiek pažengusiam. Sistema sukurta atsižvelgiant į įvairius poreikius: nuo vaikų ir paauglių užsiėmimų iki suaugusiųjų grupių. Čia gausu pamokų ir jaunimui, ir vyresniems – tiek 20+, tiek 30+ ar dar vyresniems šokio entuziastams.
„Sau tinkamą šokio stilių, nepriklausomai nuo amžiaus ar kūno sudėjimo, gali atrasti kiekvienas. Vieni renkasi salsą ar bachatos ritmus, kiti – hiphopą, house ar urban choreo, tačiau visus vienija tas pats: noras judėti,“ – pažymi profesionalūs treneriai.
Didžiausia šokių erdvė Vilniuje
„Skillz“ centras – tai daugiau nei 1 000 kv. m. erdvės Vilniaus centre, pritaikytos įvairioms šokio pamokoms: nuo gatvės šokių (hiphopo, breakdance, house ir urban choreo) iki salsos, bachatos, tango ar madingojo vogue, įkvėpto mados podiumo. Šokėjai gali rinktis iš kelių šokių salių, moderniai įrengtos infrastruktūros ir patogios lokacijos.
Naujas impulsas šokio bendruomenei
Marketplace principu veikiantis centras atveria galimybes ne tik šokėjams, bet ir mokytojams – jie gali lengvai talpinti savo pamokas, valdyti tvarkaraščius ir pasiekti platesnę auditoriją. Tai suteikia daugiau lankstumo, skaidrumo ir didesnį pasirinkimą šokėjams.
„Mūsų vizija – kad Vilnius taptų vienu ryškiausių šokio centrų Baltijos šalyse. „Skillz“ marketplace padės auginti šokio bendruomenę, atverti kelią naujiems talentams ir suteikti daugiau galimybių kiekvienam, kuris nori judėti,“ – sako D.Fofonovas.
Šokiai – tai ir bendruomenės kūrimas
Prisijungę prie šokių grupių, žmonės atranda bendraminčių ratą, dalijasi emocijomis, kartu džiaugiasi pasiekimais ir įveikia iššūkius. Tokios patirtys padeda mažinti vienišumo jausmą, stiprina socialinius ryšius ir suteikia galimybę tapti aktyvia gyvos miesto kultūros dalimi.
„Pastebime, kad ypač paaugliai ir jauni žmonės šiandien dažnai pasineria į telefonus ir socialinius tinklus, kur realus bendravimas tampa vis retesnis.
Šokiai yra puiki proga išlipti iš virtualaus pasaulio, susitikti gyvai, įgyti draugų ir patirti tikrą ryšį. Mūsų salėje žmonės atranda ne tik hobį, bet ir naują socialinę aplinką, kurioje nebūna vieniši“, – sako „Skillz.lt“ vadovas.