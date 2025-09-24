Internetas pakvaišo dėl 5 mėnesių kūdikio: tokios šukuosenos pavydi net suaugusieji

Jo mama Liliana Yanez pasakoja, kad berniuko plaukai visur atsiduria dėmesio centre – tiek kasdieniuose pasivaikščiojimuose, tiek jos dalijamuose „TikTok“ įrašuose.
„Laimei, viešumoje sulaukiame tik teigiamų komentarų. Iš pradžių buvo sunku priprasti prie tiek dėmesio, bet dabar jau esu pasiruošusi, kad parduotuvėje ar parke visi žiūrės į Noa plaukus“, – šypsosi mama.
Vis dėlto internete reakcijos būna įvairios. „Socialinė erdvė – kitokia. Kai kurie žmonės pro ekraną nebijo būti nemandagūs. Tačiau aš tiesiog blokuoju tokius komentarus ir nekreipiu dėmesio“, – sako Liliana.
Noa plaukus jis paveldėjo iš mamos, tačiau juos prižiūrėti nėra paprasta. „Nesu sukūrusi jokios specialios rutinos – kartais naudoju levandų šampūną, kitą dieną – ramunėlių, dar mėgstu violetinį Johnson šampūną.
Tačiau dėl sūkurėlio plaukus sunku sušukuoti. Jei nenaudoju daug gelio, jie vis tiek stovi į visas puses. Galiausiai nusprendžiau leisti jiems augti laisvai – sudrėkinu vandeniu, perbraukiu šepečiu ir palieku išdžiūti“, – pasakoja mama.
Apie pirmąjį kirpimą ji galvoja atsargiai. „Noriu pradėti nuo mažų pakirpimų. Pastebėjau, kad kai pirmą kartą kirpome vyresnėlio plaukus, jie pasikeitė – anksčiau buvo banguoti, o dabar visiškai tiesūs, kaip tėčio.
Su Noa kol kas nesiruošiu dideliam kirpimui, jo plaukai tokie brangūs. Jei vėliau jis pats nuspręs nusikirpti, būtinai pasiliksiu sruogą atminimui“, – šypsosi Liliana.