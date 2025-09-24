Per moksleivių atostogas – kelionė į užsienį: psichologė atskleidė poilsio naudą mokslo rezultatams

„Pirmi rudens mėnesiai moksleiviams gali sukelti tiek pat streso, kaip ir egzaminų sesija. Šį jausmą dažnai kelia pasikeitusi rutina, nežinomybė, baimė, kaip man seksis su mokslais ir draugais.
Visgi, tinkamai suplanuotas laikas, palaikymas ir priėmimas skirtingų rutinų, kada mokausi, o kada atostogauju, gali padėti vaikams siekti saldžių mokslo vaisių“, – teigia medicinos psichologė, psichoterapeutė Viktorija Bartkutė-Vyšniauskienė.
Anot jos, papildoma motyvavimo priemonė, pavyzdžiui, kelionė su tėvais per rudens atostogas, gali paskatinti moksleivius geriau mokytis: vaikai labiau stengiasi, kai žino, kad jų laukia malonus atpildas.
Tai, kad auga šeimų, planuojančių poilsį moksleivių rudens atostogų metu, skaičius, patvirtina Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė.
„Pati populiariausia rudens savaitė – mokinių atostogų metu. Kelionių paketai šiuo laikotarpiu yra išparduodami itin greitai, nes moksleivių tėvai iš anksto suskumba suplanuoti šias atostogas. Poilsis prie Viduržemio jūros ar Atlanto vandenyno salose lepina lietuviškos vasaros šiluma ir leidžia atitraukti mintis nuo mokslų“, – sako kelionių organizatoriaus atstovė.
Atostogos užsienyje – kovai su stresu
Psichoterapeutė atkreipia dėmesį, kad aplinka labai stipriai veikia nuotaikas, tad buvimas naujose vietose vaikams padeda atitrūkti nuo rutinos, o geresnė nuotaika atsiranda vos sužinojus apie atostogas.
„Kelionės metu moksleivis patiria daug naujų įspūdžių ir šis informacijos antplūdis tarsi išstumia stresą. Taip jis gali atsitraukti nuo įtampos, ją sumažinti“, – sako V. Bartkutė-Vyšniauskienė.
Kelionės geriausiai gelbėja valdant stresą tada, kai jos yra ne tik atlygis už pastangas ar pažymius. Išvykos į užsienį vaikams padeda sukurti balansą tarp mokslų ir poilsio su šeima, pailsėti ir grįžti į mokyklą su naujomis jėgomis.
Darganas keičia į saulę ir šilumą
Rudens atostogų metu tėvai dažniausiai renkasi patikrintas kryptis, kuriose yra šilta ir patogu keliauti su moksleiviais, pastebi kelionių organizatoriaus atstovė. Šeimos vertina komfortą, kai viskuo pasirūpinta už juos.
„Keliautojai renkasi 4–5* viešbučius su „viskas įskaičiuota“ programa, kuri yra pritaikyta poilsiui su vaikais. Atostogų metu tėvams aktualūs šildomi baseinai, animatoriai, vandens kalneliai ir papildomos paslaugos, kad poilsis būtų kuo patogesnis“, – kelionės pasirinkimo kriterijus vardija I. Aukštuolytė.
Ji dalijasi, kad rudenį Pietų kurortus ir Atlanto vandenyno salas tebelepina šiluma, tad tėveliai su moksleiviais gali trumpam pabėgti nuo lietaus, darganų ir sugrįžti į vasarą.
„Turkija išlieka populiariausia kryptimi ir per moksleivių rudens atostogas. Spalio pabaigoje ir lapkričio pradžioje čia vis dar galima tikėtis malonios šilumos – oro temperatūra dažnai siekia 22–26°C. Tai itin mėgstama kryptis dėl gero kainos ir kokybės santykio“, – pasakoja kelionių ekspertė.
Ji primena, kad kai kurie Turkijos viešbučiai lapkritį baigia vasaros sezoną ir gali riboti tam tikras paslaugas.
„Šeimoms rekomenduojame rinktis viešbučius, kurie veikia ištisus metus ir užtikrina visavertį paslaugų paketą net ir ne pagrindinio sezono metu“, – sako I. Aukštuolytė.
Sveikesnis požiūris į mokslo ir poilsio balansą
I. Aukštuolytės teigimu, dar viena itin mėgstama lietuvių kryptis, ypač šeimoms, ieškančioms garantuotos šilumos, – Egiptas.
„Hurgada ir Šarm aš Šeichas siūlo puikų orą – temperatūra dažnai viršija 28°C, o viešbučiai čia veikia visus metus, todėl nereikia nerimauti dėl sezoniškumo. Egiptas ypač tinkamas keliaujant su mažais vaikais, dauguma viešbučių siūlo platų pramogų spektrą: vandens parkus, vaikų klubus, animatorių programas“, – pristato pašnekovė.
Ji tęsia, kad ispaniškosios Tenerifė ir Malaga bei portugališkoji Madeira – taip pat tinkamos kryptys rudens atostogoms ne tik su mažesniais, bet ir su vyresniais vaikais. Šiose vietose net ir vėlyvą rudenį galima mėgautis šiluma, o be poilsio prie jūros siūlomos ir kultūrinės veiklos, žygiai, išvykos į jūrą stebėti delfinų ar pramogos vandens parkuose.
„Atostogos – puiki proga visai šeimai praleisti daugiau laiko kartu ir atrasti naujų bendrų pomėgių, kurie yra priešnuodis rutinai. Išvykos po intensyvių mokslo mėnesių vaikams ne tik išvėdina galvas, bet ir padeda formuoti sveikesnį požiūrį į mokslo ir poilsio pusiausvyrą“, – apibendrina medicinos psichologė V. Bartkutė-Vyšniauskienė.