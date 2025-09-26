Sužadėtiniai mirė išgėrę tėvų padovanoto populiaraus gėrimo: kūnus rado viešbutyje

Romantišku laiku besimėgavusią porą 2024 m. gruodžio 26-ąją rado negyvus viloje Vietname. Naminio limoncello gėrimo porai padovanoję merginos tėvai iki šiol ieško teisingumo ir sako negalintys atsisveikinti su vaikais, kol kaltieji nebus nubausti.
Paskutinės žinutės
Gretos tėvai Paulas (71 m.) ir Susan (70 m.) Otteson pasakojo, kad likus mėnesiui iki tragedijos lankėsi pas dukrą ir jos sužadėtinį Vietname. Savo vizito metu jie vakarieniavo italų restorane „Good Morning Vietnam“, kur šeimininkai pavaišino nemokamais naminiais limoncello gėrimais.
Gėrimas paliko įspūdį, todėl grįžę į Velsą (Jungtinė Karalystė – red.) jie nusprendė nupirkti ir išsiųsti butelius dukrai bei jos mylimajam kaip kalėdinę dovaną.
Kalėdų dieną, atsigėrusi limoncello, Greta dar spėjo parašyti tėvams. Ji skundėsi, kad jaučiasi labai blogai, ją „kamuoja baisios pagirios“ ir „mato juodus taškus akyse“.
Tėvai jai patarė kreiptis į gydytojus, bet ji atsisakė. Kitą dieną sužadėtiniai buvo rasti negyvi atskiruose vilos tipo viešbučio kambariuose.
Vietnamas policija išsiaiškino, kad limoncello buvo gaminamas iš panaudoto 70 laipsnių medicininio spirito, vandens, citrinos žievelių ir cukraus. Barmenas, kuris gamino gėrimą, vasarį buvo apkaltintas maisto saugos taisyklių pažeidimu. Jei bus pripažintas kaltu, jam gresia 7–15 metų nelaisvės.
Vis dėlto Gretos tėvai sako, kad nuo to laiko tyrimas sustojo – jie negauna jokių naujienų ir yra perspėti, kad procesas gali užtrukti net metus.
„Mums reikia atsakymų. Negalime judėti pirmyn. Vaikų pelenai vis dar mūsų namuose. Norime juos pagaliau palaidoti, bet jaučiame, kad to negalime padaryti, kol nėra aiškaus sprendimo“, – sakė Paulas.
Restoranas, pardavęs gėrimą, viešai neatsiprašė, o tai labai papiktino Gretos tėvus.
„Mes tiesiog norime teisingumo. Teisingumas mums – įvardinti atsakingus žmones ir juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jie elgėsi taip, lyg nieko nebūtų įvykę“, – sakė merginos tėvas.
Vietinė Vietnamo žiniasklaida rašė, kad vietoje buvo rasta keli tušti vyno buteliai. Pasak BBC, policija nustatė, kad kūnai neturėjo smurto žymių, o viloje nebuvo įsilaužimo požymių.
Policija taip pat nurodė, kad pora nuo 2024 m. liepos 4 d. buvo registravusi „ilgalaikę laikiną gyvenamąją vietą“ viloje. Jie buvo susižadėję tris savaites prieš įvykstant tragedijai.
„Vietnamo policija patvirtino, kad mirties priežastis buvo metanolio apsinuodijimas, ką patvirtino autopsijos rezultatai. Greta ir Arno'as buvo patyrę pasaulio keliautojai.
Jie rado savo tobulus namus ir buvo nepaprastai laimingi gyvendami Vietname“, – kalbėjo netektį išgyvenantys Gretos tėvai.
Parengta pagal bbc.com, people.com
VietnamasbritėLimoncello
