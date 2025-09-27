Vaiką užpuolė milžiniško dydžio žiurkė – atskubėję tėvai pamatė vaizdą lyg iš siaubo filmo

Kūdikis buvo nugabentas į ligoninę kritinės būklės. Jis patyrė sunkius ausies, veido ir rankų sužalojimus. „Jis buvo visas kruvinas, o jo lovoje radome graužiko išmatų“, – pranešė vaiko šeima.
Incidentas įvyko sekmadienio, rugsėjo 21 d., rytą socialiniame būste Havro mieste Normandijoje. Dvejų metų Ismaelio tėvai staiga išgirdo jo isterišką verksmą. Kai jie įėjo į sūnaus kambarį, pamatė siaubingą vaizdą.
„Jis buvo visas kruvinas, turėjo žaizdas ausyse, viena iš jų buvo ypač sunkiai sužalota. Taip pat buvo žaizdos ant kaktos ir pirštų“, – pasakojo berniuko teta.
Berniuko motina pridūrė, kad vaikas taip pat turėjo mėlynių ant kūno, pūslelių ant rankų ir mėlynių po akimis. Kai jo tėvas įėjo į kambarį, jis pamatė krauju išteptą lovą ir graužiko išmatas. Tai vėliau patvirtino ugniagesiai.
Kai vaikas buvo nuvežtas į ligoninę, tėvas jo kambaryje įrengė kamerą. Netrukus po to berniuko tėvai įrašuose pamatė užpuolimo kaltininką – katės dydžio žiurkę. Gyvūnas buvo sugautas ir užmuštas.
Vaikas – kritinės būklės
Pirmadienį Ismaelio būklė vis dar buvo kritinė. Gydytojai svarsto odos persodinimo ar ausies rekonstrukcijos galimybę. Berniukas taip pat kovoja su rimta rankos infekcija.
„Jis apsvaigęs, jo žvilgsnis tuščias, jis bijo, nereaguoja“, – sakė vaiko motina.
Kvartalo gyventojai yra pasipiktinę. Jie teigia, kad jau seniai pranešė valdžios institucijoms apie žiurkių problemą, bet negavo jokio atsakymo.
„Mes jas matome net dieną bėgiojančias po terasas ir koridorius. Kai kurios iš jų įeina į butus, vos tik atidaromos durys“, – sako vienas iš gyventojų interviu Prancūzijos televizijai.
Ismaelio šeima laikinai apgyvendinta viešbutyje. Gyventojai reikalauja nedelsiant imtis kenkėjų kontrolės priemonių.
Parengta pagal fakt.pl
žiurkėnukentėjo vaikaskūno sužalojimas
