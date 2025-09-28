Lenkijoje – sukrečiantis vaizdas: purvinas 3-metis klajojo gatvėmis ir gėrė vandenį iš balos

Vaikas buvo purvinas ir gėrė vandenį iš balos. Mažylio tėvų niekur nebuvo matyti. Susirūpinęs praeivis nedelsdamas pranešė policijai.
Pareigūnai iš karto atvyko į įvykio vietą. Atskubėjo ir greitosios pagalbos medikai. Laimei, vaikui pagalbos nereikėjo.
Netrukus pasirodė berniuko motina ir paaiškino, kad jos partneris buvo nuvedęs tris vaikus į žaidimų aikštelę ir po kurio laiko pametė iš akių jauniausią sūnų. Moteris sakė iš karto išėjusi ieškoti vaiko.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad 52 metų vyras prižiūrėjo tris 2–7 metų vaikus, o jo kraujyje buvo 1,4 promilės alkoholio.
Policijos pareigūnai nustatė, kad Ilavos gyventojas žaidimų aikštelėje vartojo alkoholį, tuo pat metu „prižiūrėdamas“ vaikus. Be to, vyras apklausiamas keikėsi.
„Atsižvelgdami į tai, policijos pareigūnai surašė protokolą, kuris buvo perduotas šeimos ir nepilnamečių teismui“, – sakė policijos atstovė spaudai.
Pasirodo, tą dieną Ilavos policijos pareigūnai turėjo įsikišti į dar vieną panašų atvejį. Liudytojas jiems pranešė apie dar vieną klajojantį vaiką.
„Jis teigė, kad sutiko maždaug penkerių metų berniuką, kuris paprašė jį nuvesti į darželį. Liudytojas pridūrė, kad berniuko tėvų nebuvo toje vietovėje.
Policija nedelsdama nuvyko į įvykio vietą. Toliau tirdami atvejį pareigūnai nustatė, kad penkiametis pasinaudojo trumpu šeimos narių neatsargumu ir išėjo iš namų. Kai likę šeimos nariai suprato, kad berniuko nėra namuose, jie pradėjo jo ieškoti“, – sakė policijos atstovė.
Parengta pagal fakt.pl