Airiją sukrėtė lenkų imigrantų šeimos tragedija: tėvas dukrą mokė važiuoti dviračiu, o po to staiga nužudė

Kaimynai sako, kad tėvai ir močiutė, kuri vasarą praleido ten ir dabar grįžo į Lenkiją, mergaitę saugojo kaip savo akį. Tačiau kažkas paskatino vyrą žengti šį baisų žingsnį.
Krzysztofas D. dirbo autobuso vairuotoju. Nuotraukose jis atrodo linksmas vyras. Kitose nuotraukose šypsosi ir jo žmona Agnieszka. Julia nuotraukose, darytose prieš dvejus metus, yra tikras mielumo įsikūnijimas.
Kaimynai pasakojo, kaip vasarą mergaitės tėvai ir močiutė mokė ją važiuoti dviračiu. Nebuvo jokių ženklų, kad gali įvykti tragedija. Tačiau ji įvyko.
Kai Agnieszka grįžo namo iš darbo šeštadienio, rugsėjo 27 d., vakare, ji pirmiausia aptiko savo vyro kūną. Julios kūnas buvo rastas jos kambaryje.
Kaimynai juos apibūdino kaip mielą, labai ramią šeimą. Visi buvo šokiruoti, kai buvo rasti tėvo ir dukters kūnai. Tyrėjai padarė išvadą, kad vyras greičiausiai pirmiausia pasmaugė savo vaiką, o tada nusižudė.
„Irish Mirror“ žurnalistai kalbėjosi su žmonėmis, gyvenančiais Dublino priemiestyje netoli lenkų šeimos, kuri Airijoje gyveno jau daug metų. Žmonės yra sujaudinti to, kas įvyko. Jie kalba apie skausmą, kurį patiria, turėdami pasakyti savo vaikams, kad Julia mirė.
„Dabar mes stengiamės apsaugoti savo vaikus nuo to. Mano dvi mergaitės yra tokio pat amžiaus kaip ta mergaitė. Todėl tai yra šokiruojantis įvykis. Jos būtų ją atpažinusios, jei būtų pamačiusios ją žaidimų aikštelėje. Mes visada sveikindavomės su ta šeima.
Mano mergaitės manė, kad šį rytą buvo filmuojamas filmas, nes matė žiniasklaidos kameras, todėl aš tiesiog pasakiau, kad taip, tai tiesa“, – vienas iš kaimynų pasakojo tinklalapiui.
Kitas kaimynas pridūrė: „Tai labai liūdna. Niekada nežinai, kas gali nutikti. Kaip matote iš žaidimų aikštelės, čia gyvena daug vaikų. Tai tikrai liūdna. Tai tokia rami kaimynystė, o ši šeima buvo labai tyli, uždara. Jie turėjo tik vieną vaiką.“
Tėvas dažnai prižiūrėdavo savo dukrą.
Kaimynai pasakojo, kad tėvą dažnai matydavo su ja gatvėje. Močiutė paliko namus keletą dienų prieš tragediją, po to, kai visą vasarą praleido su šeima.
„Tėvas visą vasarą mokė dukrą važiuoti dviračiu be pagalbinių ratukų. Jis stabdydavo automobilius gatvėje, kad mergaitė galėtų pereiti. Močiutė buvo čia visą vasarą“, – sakė vienas iš vietos gyventojų.
Policija laukia tėvo ir vaiko autopsijos rezultatų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad kūnai buvo palikti namuose iki sekmadienio, kol buvo ištirti ir užfiksuoti visi pėdsakai.
Julios tėvai į Airiją atvyko prieš 20 metų. Agnieszka dirba vietos vaistinėje. Jos dukters mokykla vaikams suteikė psichologinę pagalbą. Juliai netrukus būtų sukakę šešeri metai.
