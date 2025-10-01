Tyrimas: draudimas moksleiviams vakarais naudotis išmaniaisiais telefonais gerina miegą ir pasiekimus mokykloje

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Gyvenimo būdasŠeima

Tyrimas: draudimas moksleiviams vakarais naudotis išmaniaisiais telefonais gerina miegą ir pasiekimus mokykloje

2025 m. spalio 1 d. 13:11
Griežtos išmaniųjų telefonų naudojimo taisyklės duoda rezultatų: tie moksleiviai, kuriems tėvai vakarais neleidžia naudotis telefonu, miega vidutiniškai 40 minučių ilgiau ir mokykloje jiems sekasi geriau, rodo naujas Ženevos universiteto tyrimas, kuriuo remiasi šveicarų naujienų agentūra SDA.
Daugiau nuotraukų (1)
„Todėl tėvai vaidina labai svarbų vaidmenį. Jų įsitraukimas tiesiogiai veikia vaikų sveikatą ir rezultatus“, – trečiadienį Ženevos universiteto pranešime cituojamas studijos autorius Kevinas Mammeris.
Tyrimo, kurio rezultatai paskelbti specializuotame žurnale „Discover Public Health“, metu mokslininkai analizavo daugiau kaip 300 moksleivių, kurių amžius nuo 13 iki 15 metų, atsakymus. Prieš tai jie užpildė klausimyną apie savo miego įpročius ir tėvų taikomas taisykles dėl ekranų naudojimo.
Rezultatai parodė: moksleiviai, kurie paklūsta griežčiausioms taisyklėms, t. y. miegamajame neturi išmaniojo telefono ir nenaudoja jo vakare, naktį miega vidutiniškai 40 minučių ilgiau.
„Tai yra daug, turint omenyje, kad šiai amžiaus grupei reikia devynių valandų miego, tačiau ji miega tik 7–8 valandas. Kiekvieną savaitę šios papildomos 40 minučių atitinka beveik vieną naktį miego“, – pranešime pabrėžia studijos vadovė Virginie Sterpenich.
Tuo tarpu silpnos taisyklės jokios naudos neduoda – tai dar vienas tyrimo rezultatas. Moksleivių, kuriems taikomos griežtos taisyklės, pasiekimai mokykloje vidutiniškai yra geresni nei tų, kuriems tėvai griežtų naudojimosi telefonu taisyklių netaiko.
Kitokie suvaržymai, pavyzdžiui, kasdien prie telefono ekrano praleidžiamo laiko ribojimas ar nustatytas laikas, kai prietaisas neturėtų būti naudojamas, reikšmingos įtakos miego trukmei, anot tyrimo, neturėjo.
Šie rezultatai rodo, kad taisyklės, reikalaujančios fiziškai pašalinti išmaniuosius įrenginius iš miegamojo, įvedimas yra susijęs su ilgesne miego trukme, akcentuoja tyrėjai savo studijoje.
išmanusis telefonasmoksleiviaiišmaniosios technologijos
Rodyti daugiau žymių

