R. Žemaitaitis išviešino asmenines detales apie I. Adomavičiaus sūnų: vaiko teisių kontrolierė tarė žodį

Viešų diskusijų sūkuryje į kultūros ministrus I.Adomavičių delegavęs „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pasirodė skandalingai pagarsėjusios žurnalistės Rūtos Janutienės laidoje. Pokalbio metu politikas viešai prakalbo apie tai, kur mokosi I.Adomavičiaus vaikai, užsiminė apie jų neva patiriamus sunkumus.
„Mes su Ignu ką atradom, <...>, jo vaikai mokosi xxx (įvardyta konkreti mokykla, – aut.), vyresnysis xxx (įvardyta konkreti klasė, – aut.) klasėje mokosi vaikas, patiria mobingą, užgauliojimą“, – laidoje kalbėjo R.Žemaitaitis.
Toks pasisakymas sukėlė pasipiktinimų bangą – ar politikui etiška atskleisti kito asmens vaiko mokyklą ir kalbėti apie jo patiriamus sunkumus, ypač tokiu metu, kai kultūros ministro kandidatūra buvo visuomenės dėmesio centre, o šeima sulaukė padidinto spaudimo.
Vaiko saugumas turi būti prioritetas
Dėl šio klausimo naujienų portalas Lrytas susisiekė su Vaiko teisių apsaugos kontroliere Edita Žiobiene. Specialistė pabrėžė nemačiusi minėtos laidos, bet, jos teigimu, vaikų saugumas ir privatumas bet kokioje situacijoje turi būti prioritetas.
„Vaikus ir informaciją apie jų privatų gyvenimą reikia labai saugoti, nepriklausomai nuo to, kas jų tėvai: vieši ar privatūs asmenys. Net ir tada, kai informaciją apie vaiko privatų gyvenimą skelbia patys tėvai arba yra tėvų sutikimas, reikia labai įvertinti, ar viešai paskelbta informacija nepakenks vaikui“, – sakė ji.
Pasak E. Žiobienės, kalbant apie politikus būtina atskirti viešąją informaciją nuo privačios.
„Nėra jokio visuomenės intereso žinoti kurioje konkrečiai mokykloje ar klasėje mokosi politiko vaikas, nebent tai tiesiogiai būtų susiję, pavyzdžiui, politikas nuspręstų skirti didesnį finansavimą tai mokyklai ir panašiai“, – aiškino Vaiko teisių apsaugos kontrolierė.
Galiausiai, kaip pabrėžė pašnekovė, tėvai visada gali nuspręsti, ar buvo peržengtos ribos, ir imtis teisių gynimo priemonių.
„Jūsų nurodytu konkrečiu atveju sunku spręsti, ar R.Žemaitaitis turėjo I.Adomavičiaus sutikimą ar išreikštą norą paskelbti informaciją apie jo vaiką, ar galbūt jam kaip giminaičiui buvo tai žinoma ir tiesiog savo iniciatyva paskelbta. Šiuo atveju, vaiko tėvai gali išsiaiškinti ir, esant poreikiui, ginti galimai pažeistas teises“, – dalijosi E.Žiobienė.
Minėjo kylantį spaudimą šeimai
Primename, kad „Nemuno aušros“ deleguotas kultūros ministras I.Adomavičius po Lrytas paskelbto jo interviu, kuriame negebėjo aiškiai atsakyti, kam priklauso Krymas, penktadienį pranešė, kad traukiasi iš savo pareigų.
„Šiandien dienai, saugant tiek savo šeimą, tiek atsižvelgiant į visą bendruomenę, kad neardyti Vyriausybės, o padėti jai toliau veikti darbus, galiu pasakyti, kad traukiuosi iš kultūros ministro pareigų“, – pranešė jis.
Kaip anksčiau skelbė naujienų portalas Lrytas, I.Adomavičius dėkojo visai bendruomenei, kuri jį palaikė ir palaiko iki šiol.
„Jų daugėja visą laiką, tas ratas žmonių, kurie nori, kad kultūra augtų, kad ji būtų pastebima. Tai, ką mes padarėme, ir kad kultūra šiandien yra matomiausiame lauke. Labai didžiuojamės“, – aiškino I.Adomavičius.
Kultūros ministras savo sprendimą trauktis argumentavo ir vis kylančiu spaudimu.
„Paskutiniu metu kylantis stiprus spaudimas mano asmeniui, šeimai, kai esame nesaugūs būti net gatvėje, leidžia man galvoti, kad vis dėlto sprendimas buvo… Kad jau darbas padarytas, kuris yra – atkreipti dėmesį, kad per 30 metų kultūra tapo pati svarbiausia, ir pats svarbiausias šiandien dienai valstybės elementas.
Toliau kultūra gali važiuoti, prašyti, ko jai reikia, reikalauti, ir aš esu su ja. Mes, partija, prisijungėme prie kultūros“, – dėstė jis.
Paklaustas apie gautus grasinimus, I.Adomavičius sakė, kad „tai asmeninis dalykas, sprendžiu asmeniškai“.
