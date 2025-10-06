Atostogos Kroatijoje baigėsi tragedija: į jūrą nuslydusiame automobilyje žuvo dvi draugų poros

Avarijoje žuvę asmenys buvo identifikuoti: tai Jeremy Gambinas (68 m.) ir jo žmona Lorraine (67 m.), gyvenę Swieqi miestelyje Maltoje, bei jų artimi draugai – Kevinas Bonnici (67 m.) ir jo žmona Alexandra (66 m.).
Draugų poros kartu keliavo vaizdingu Adrijos pakrantės keliu, kai ketvirtadienio popietę jų automobilis nuslydo nuo kelio ir įkrito į jūrą.
Kroatijos žiniasklaida praneša, kad vairuotojui galėjo pasidaryti bloga važiuojant pakrantės keliu.
Žuvo žinomas krepšinio treneris
Jeremy Gambinas buvo žinomas Maltos krepšinio klubo „Luxol“ treneris ir buvęs šalies rinktinės žaidėjas. Jis taip pat dirbo kūno kultūros mokytoju. Jis ir jo žmona Lorraine (oficialiai – Cynthia) augino tris vaikus ir turėjo keletą anūkų.
Kevin Bonnici dirbo taksi versle ir buvo dviejų įmonių, valdančių automobilių parkus, direktorius. Anksčiau jis dirbo „Air Malta“ oro linijose finansų, skrydžių operacijų ir inžinerijos skyriuose. Jis ir žmona Alexandra taip pat turėjo du vaikus ir keletą anūkų.
Policija nurodė, kad automobilis, važiavęs Adrijos pakrantės keliu, posūkyje į kairę prarado kontrolę, nuslydo į dešinę, rėžėsi į du akmeninius barjerus ir nugarmėjo apie 70 metrų žemyn į tarpeklį, kol galiausiai atsidūrė vandenyje.
Vienas iš pirmųjų į įvykio vietą atvykusių pareigūnų – Jasminas Mujakovićius – nusivilko uniformą ir nėrė į 16 metrų gylį, kelis kartus bandydamas atidaryti stipriai apgadintą automobilį, tačiau dėl vandens slėgio buvo priverstas pasitraukti.
Vienos moters kūnas buvo rastas už kelių šimtų metrų nuo automobilio, o trys kiti žuvusieji – jo viduje.
Automobilis buvo ištrauktas penktadienį. Jį reikėjo nutempti į netoliese esantį miestelį, kad būtų galima pakelti į krantą. Vienas naras, dalyvavęs operacijoje, šį darbą pavadino vienu sunkiausių savo karjeroje.
Užsienio reikalų ministerija pareiškė užuojautą ir nurodė palaikanti ryšį su Kroatijos valdžios institucijomis.
Pareiškė užuojautą
Jeremy ir Lorraine dukra „Facebook“ paskelbė trumpą, bet jautrų įrašą savo tėvams atminti.
„Mūsų šeima buvo tikrai palaiminta ir laiminga turėdama tokius nuostabius tėvus – negalėjome prašyti daugiau. Visada didžiuosiuosi galėdama sakyti, kad esu jų dukra“, – rašė Ilona Busby.
Ji pridūrė, kad tam tikrą paguodą teikia mintis, jog tėvai iškeliavo kartu, „darydami tai, ką labiausiai mėgo, su dviem savo mylimiausiais draugais ir kelionių bičiuliais“.
Ji taip pat padėkojo visiems už palaikymą.
Matthew Bonnici, kurio tėvai taip pat žuvo avarijoje, socialiniuose tinkluose parašė: „Netekau savo superherojų. Mano širdis sudaužyta. Galėčiau parašyti apie jus knygą, bet net ir to neužtektų. Vienintelis šviesos spindulys šioje tamsoje yra tai, kad jie buvo kartu, darydami tai, ką mylėjo, su žmonėmis, kuriuos mylėjo. Sunku išlikti pozityviam, bet jei jie ko nusipelnė, tai būti kartu – kaip visada.“
Abi šeimos buvo aktyvios vietos bendruomenės narės. Miesto meras Noelas Muscatas sakė: „Jeremy ir Lorraine Gambin bei Kevin ir Alexandra Bonnici buvo pavyzdingi tėvai, labai mylėję savo šeimas ir aktyviai dalyvavę vietos gyvenime.“
Vicemeras Jordanas Galea Pace pridūrė, kad per penktadienio vakarą vykusią „Ġieħ is-Swieqi“ ceremoniją (metinis Swieqi miestelio garbės apdovanojimas Maltoje – red.) buvo paskelbta tylos minutė keturių aukų atminimui.
Maltos krepšinio asociacija taip pat išreiškė užuojautą „Gambinų ir Bonnici šeimoms bei draugams“, pabrėždama, kad abu vyrai buvo „Luxol“ šeimos dalis – kaip komandos draugai, kolegos ir tėvai.“ Jie perdavė nuoširdžią užuojautą jų artimiesiems.
