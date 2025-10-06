Sūnų auginanti interneto žvaigždė sulaukė akibrokšto iš kitų mamų: „Nesu kalta, kad atrodau geriau už jas“

Keliuose realybės šou išgarsėjusi britė susidūrė su problemomis tarp kitų tėvų. Moteriai buvo neleista lankytis vaikų žaidimų grupėje (angl. „Playgroup“ – britų terminas, reiškiantis vaikų užsiėmimus, kurių metu susirinkę tėvai bendrauja tarpusavyje – red.), nes jos maudymosi kostiumėlis, anot kai kurių mamų, kelia „pasipiktinimą“.
30-metė Jodie Weston, žinoma iš Channel 5 laidų „Rich Kids Go Skint“, „Rich Holiday Poor Holiday“ bei BBC laidos „Eating with My Ex“, pasakoja, kad kasdien sulaukia patyčių dėl savo kūno formų.
Moteris juokauja, jog gimdymas jai „nemokamai padidino krūtinę“ – iš C dydžio ji tapo E. Tačiau dabar tai tapo jai našta: internete sulaukia šmeižiančių komentarų, o kitos mamos ją varsto „kreivais žvilgsniais“.
„Atrodo, žmonės dabar mato tik mano krūtinės dydį. Jaučiuosi gerai savo kūne, bet netgi kalbėjausi su gydytojais apie galimą krūtų mažinimą.
Iš pradžių man patiko mano krūtinė, bet dabar tai tapo kliūtimi – kelia man problemų visose gyvenimo srityse“, – pasakojo Jodie.
Jodie, auginanti dvejų metų sūnų Koa-Zayd, pridūrė: „Mano turinys socialiniuose tinkluose dažnai cenzūruojamas, nors aš tiesiog rodau savo kūną su drabužiais. Atrodo, kad man nėra vietos niekur.“
Pasak mamos, kuri sako atrodanti kaip „jaunesnė Dolly Parton“, pagrindinė problema – jos maudymosi kostiumėlis. Vesdama sūnų į plaukimo pamokas, ji pastebėjo, kad kiti tėvai į ją žiūri kreivai ir komentuoja.
„Man yra sakę, kad turėčiau dėvėti kuklesnį maudymosi kostiumėlį. Tiesa, mano krūtinė kartais iššoka, bet ką padarysi – ji didžiulė. Viena mama man liepė nusipirkti „normalų“ kostiumėlį. Daug jų mane nužvelgia nuo galvos iki kojų su pasibjaurėjimu.
Turėjau ir vieną juokingą situaciją, kai mano blakstienos buvo per ilgos. Per visą pamoką jos plaikstėsi nuo vėjo. Viena mama pajuokavo: „Atrodo, tuoj pakilsi skristi su tomis blakstienomis.“ Man tai nebuvo juokinga – tiesiog numojau ranka“, – sakė ji.
Jodie neslepia, kad mėgsta praleisti valandas puošiantis ir neretai renkasi atviresnius drabužius, net kai eina pasiimti sūnaus. Tačiau kai kurios mamos tokį stilių laiko „nepadoriu“.
Interneto žvaigždė įsitikinusi, kad jos išvaizda kelia pavydą – esą kitos moterys mano, jog ji bando patraukti jų vyrų dėmesį.
„Man patinka pasipuošti, kai leidžiu laiką su sūnumi. Tai kelios valandos per dieną, kai galiu skirti laiko tik sau, o tai dabar tikra prabanga. Tobulinu savo išvaizdą ne dėl kitų, o dėl savęs – kad pasijusčiau pasitikinti savimi.
Kai kurios mamos įsižeidė ir mano, kad bandau pavogti jų vyrus. Vien todėl, kad užsidedu gilesnės iškirptės marškinėlius, dar nereiškia, jog noriu demonstruoti savo kūną. Nėriniuotas odinis korsetas ir aptemptos kelnės – mano įprasta apranga.
Ką turėčiau daryti? Turėti atskirą spintą „neįžeidžiantiems“ drabužiams? Aš negaliu pakeisti savo kūno – nesu kalta, kad atrodau geriau už jas. Man skaudu dėl to draudimo, bet esu pasiryžusi išsaugoti savo tapatybę – net ir tapusi mama“, – teigė moteris.
Parengta pagal themirror.co.uk
