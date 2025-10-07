Atlikėja Giedrė: „Lopšinę aš suprantu kaip ramybę“

Nors ne viską žinau, aš bandysiu ieškoti kelių, kuriais eisim kartu nuo pat pradžių. O kol kas saldžių sapnų“, – tokiais švelniais žodžiais prasideda lopšinė „Tu manęs palauk“, kurią specialiai paramos fondo „Ankstukai“ lopšinių projektui sukūrė dainininkė ir dainų autorė Giedrė Kilčiauskienė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Lopšinė, skirta tėvams ir vaikams
Turbūt daugelį mūsų vaikystėje į sapnų pasaulį lydėjo mamos ir tėčio dainuojamos lopšinės. Tai – ypatinga vakaro akimirka, kai tėvų balsas tapdavo raminančia muzika, o kartu apgaubdavo savo švelnumu ir meile. Būtent tokias emocijas į savo kūrinį sudėjo dainininkė Giedrė.
Atlikėja prisipažįsta, kad kvietimą dalyvauti projekte priėmė su šypsena ir vidine ramybe: „Gavusi pasiūlymą turėjau nuojautą, kad tai bus labai malonus procesas. Visų pirma dėl to, kad lopšinę aš suprantu kaip ramybę.“
Paklausta, kas labiausiai įkvėpė šios dainos kūrybai, ji pasakoja, kad daugiausiai galvojo apie vaiko augimą: „Norėjau, kad ši lopšinė tiktų ir tik gimusiam kūdikiui, ir jau ūgtelėjusiam vaikui, ir vaiko tėvams. Norėjau sustabdyti laiką ir tiesiog leisti visiems būti tame gražiame vakaro momente.“
Nuo pianino akordų iki širdį paliečiančio kūrinio
Prisiminusi lopšinės gimimą, Giedrė sako, kad pirmieji kūrinio garsai suskambo prie pianino, o vėliau jis buvo subtiliai praturtintas Fausto Venckaus aranžuote. Atlikėja įsitikinusi, jog muzika yra svarbi nuo pat pirmųjų gyvenimo dienų: „Manau, mudviem su Faustu pavyko sukurti kūrinį, kuris palies tiek vaiko, tiek suaugusio širdį.“
Tuo neabejoja ir „Ankstukų“ kuratorė Gintarė Damidavičienė, kuri sako, kad iš fondo misijos natūraliai gimė ir lopšinių idėja – dovana, kurioje telpa ramybės ir įkvėpimo akimirkos visai šeimai: „Apgaubti jautrių melodijų, mažieji kovotojai greičiau stiprėja, o tėvai kartu su vaikais kuria šiltus prisiminimus.“
Lopšines „Ankstukams“ jau yra įrašęs atlikėjas Tadas Rimgaila, Dovilė Filmanavičiūtė, Elena Puidokaitė Bruzgulienė-Atlanta. Šie kūriniai tai dovana ir padrąsinimas tėvams, kurie kiekvieną dieną eina nepaprastu keliu.