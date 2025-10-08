Karštoje vonioje mįslingomis aplinkybėmis mirė pora: našlaite liko 4 metukų mergytė

37-erių karinių pajėgų policininkas Jefersonas Luizas Sagazas ir jo partnerė, 41-erių manikiūro salono savininkė Ana Carolina Silva, buvo rasti negyvi viešbučio apartamentuose Brazilijoje.
Pora dieną praleido švęsdami dukters gimtadienį, gėrė alkoholį, o vėliau nuvyko į naktinį klubą. Po vidurnakčio, rugpjūčio 11-ąją, jie užsiregistravo į viešbutį San Žozės mieste.
Tačiau kitą rytą jie taip ir negrįžo pasiimti dukters iš Jefersono sesers namų. Sunerimę artimieji pranešė apie jų dingimą, o policija netrukus rado abu negyvus vonioje.
Organizme aptiko ne tik alkoholio
Tyrėjai teigia, kad pora prarado sąmonę vonioje, pripildytoje 50 laipsnių vandens, o kambaryje veikė papildomas šildytuvas.
Kaip skelbia vietinė žiniasklaida, toksikologiniai tyrimai parodė labai aukštą alkoholio kiekį kraujyje ir kokaino pėdsakus. Pareigūnai apžiūrėjo ne tik viešbučio kambarį, bet ir poros automobilį bei peržiūrėjo apsaugos kameras.
Vyriausia teismo medicinos ekspertė Andressa Boer Fronza nurodė: „Abiejų mirties priežastis buvo egzogeninis apsinuodijimas, kuris sukėlė šilumos smūgį, stiprią dehidrataciją, terminį kolapsą, organų nepakankamumą ir mirtį.“
Civilinė policija atliko 16 ekspertizių, paneigdama elektros smūgį, paskendimą, apsinuodijimą anglies monoksidu ar nusikaltimą.
Policijos vadovas Felipe Simão Gomes sakė: „Šios aplinkybės, kartu su organizmuose rastomis medžiagomis, leido Civilinei policijai daryti išvadą, kad mirtis buvo staigi ir ne dėl trečiųjų asmenų įsikišimo.“
Draugai pasakojo, kad beveik 20 metų kartu buvusi pora buvo atsidavę tėvai ir bendraujantys žmonės. Policija patvirtino, jog smurto šeimos istorijoje nebuvo.
Anos Carolinos šeima atmetė teiginius, kad moteris buvo vartojanti kokainą, ir išreiškė nuogąstavimus, jog ji galėjo būti priversta pavartoti narkotinių medžiagų.
Policijos vadovas F.Simão pridūrė: „Gali būti, kad jų fizinė būklė tiesiog nebuvo suderinama su tokios medžiagos vartojimu, ypač kartu su alkoholiu.“
Ketverių metų mergaitė po šios tragiškos gimtadienio nakties dabar globojama artimųjų.
Tai ne pirmas panašus atvejis – anksčiau teisės studentė buvo rasta negyva sūkurinėje vonioje per savo 22-ąjį gimtadienį. Alexandra Săsărman šventė tėvų kalnų namelyje balandį, kai draugai ją rado be gyvybės ženklų. Pasak vietos žiniasklaidos, mergina mirė nuo staigaus širdies sustojimo vos įlipusi į per karštą vandens masažo vonią.
