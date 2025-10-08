Kraupi avarija Lenkijoje: automobilis rėžėsi į keturis berniukus ir paspruko

10-metis berniukas žuvo po automobilio ratais Lebienska Hutoje (Lenkijos Pamario vaivadija). Jis mirė nepaisant ilgai trukusių bandymų gaivinti.
Per autoįvykį kiti kartu buvę trys paaugliai buvo sunkiai sužeisti. Žinoma, kad du iš nukentėjusiųjų yra broliai.
Tragedijos kaltininkas pabėgo, bet buvo sulaikytas po 2,5 valandos. Policija jį sulaikė netoli Koscežynos, apie 40 km nuo tragedijos vietos.
Lebienska Huta yra mažas kaimas Pamario vaivadijoje. Jame gyvena šiek tiek daugiau nei 440 žmonių.
Antradienį, spalio 7 d., kaimą sukrėtė tragiška nelaimė. Kartuskos gatvėje, kelyje Nr. 224, automobilis partrenkė keturis berniukus, iš kurių du buvo broliai.
„Trys 10–16 metų berniukai važiavo dviračiais, o vienas ėjo pėsčiomis. Į grupę atsitrenkė lengvasis automobilis. Vaikus vietoje buvo bandoma gaivinti, bet vieno iš nukentėjusiųjų išgelbėti nepavyko“, – sakė Vejherovo ugniagesių komandos kapitonas Andrzejus Zalevskis.
Tragedijos auka – 10-metis berniukas. Greitosios pagalbos medikai jį ilgai gaivino, tačiau, deja, vaiko išgelbėti nepavyko.
Kitas 12-metis berniukas buvo sunkiai sužeistas. Jam buvo nutraukta kairė koja, jis buvo nugabentas į ligoninę sraigtasparniu.
13-metis ir 16-metis taip pat buvo nugabenti į ligoninę su galvos, rankų ir kojų sužalojimais.
Automobilio vairuotojas pabėgo, bet policija greitai nustatė jo duomenis ir suėmė jį praėjus 2,5 valandoms po avarijos.
33 metų vyras buvo savo namuose Koscežynos rajone, apie 40 km nuo tragedijos vietos.
Ieškodami avarijos kaltininko policijos pareigūnai surengė didelio masto operaciją. Vyras buvo sulaikytas Gdansko policijos prevencijos skyriaus pareigūnų, kurie dalyvavo eismo įvykio kaltininko paieškoje.
