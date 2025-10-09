Daugėja vaikų depresijos ir savęs žalojimo atvejų: ką privalo padaryti tėvai

„Ši akcija bus apie tai, koks ryšys tarp vaikų ir tėvų turi būti. Mes visi, auginantys vaikus, kartais nepagalvoję pasakome „atstok“, „neturiu laiko“, „palauk“. Su kiekvienu tokiu žodžiu statome sienas tarp savęs ir savo vaikų. Ši akcija kvies pagalvoti, kaip tų sienų būtų kuo mažiau“, – sakė ministrė Jūratė Zailskienė.
Pasak jos, kampanija neapsiribos vien emocine žinute – ji atspindi ir platesnį valstybės požiūrį į pagalbą šeimoms. Ministrė pabrėžė, kad svarbus institucijų bendradarbiavimas ir kompleksinis požiūris į vaiko gerovę.
„Vyriausybė rūpinasi, kad vaikų pinigai nemažėtų, o visi pradinukai gautų nemokamą maitinimą. Tai svarbu ne tik dėl maisto, bet ir dėl socialinės lygybės – kad nė vienas vaikas nesijaustų išskirtas“, – teigė ji.
Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė atkreipė dėmesį, kad pastaraisiais metais daugėja vaikų smurto atvejų ir emocinių sunkumų, todėl prevencijos poreikis auga.
„Matome, kad sergančių depresija vaikų skaičius didėja, daugėja savižalos atvejų. Vienas esminių prevencijos veiksnių – tėvų ir vaikų santykis, grįstas pasitikėjimu, laiku ir emociniu prieinamumu“, – sakė ji.
Skuodienė ragino tėvus skirti laiko kokybiškam bendravimui su vaikais: „Geriau dešimt minučių vakare – žvilgsnis, pokalbis, nei prabėgomis tarp darbų. Būkime vaikams prieinami, girdėkime juos, padėkime atpažinti jausmus ir parodykime pavyzdį – kaip būti empatiškiems, kaip atsiprašyti.“
Pasak direktorės, kampanijos tikslas – ne tik mažinti smurto atvejų skaičių, bet pirmiausia didinti jų atpažinimą ir sąmoningumą. „Norime, kad žmonės suprastų – stiprus ryšys šeimoje yra geriausia prevencija nuo smurto ir emocinių krizių“, – teigė Skuodienė.
Socialinė kampanija „Ryšys yra saugumas“ visuomenėje bus vykdoma per įvairius informacinius kanalus ir edukacinius renginius, siekiant skatinti šeimas stiprinti tarpusavio santykius ir priminti, kad vaiko saugumas prasideda nuo artimiausių ryšių.
Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovai primena, kad kiekviena šeima, susidurianti su sunkumais, gali kreiptis pagalbos į savivaldybių socialinius darbuotojus ar vaiko teisių specialistus.
vaiko emocijossavęs žalojimastėvai ir vaikai
Rodyti daugiau žymių