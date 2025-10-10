Buvusi mergina apkaltino vaikiną baisiais dalykais – nuo bausmės išgelbėjo lemtingas sutapimas

Istorija įvyko JAV 2017 m. rugsėjį. Christopherio Precopios gyvenimas patyrė skaudų posūkį, kai jis buvo areštuotas už įsilaužimą į savo buvusios merginos namus ir žiaurų jos užpuolimą peiliu.
Kaip pranešė buvusi Ch.Precopios mergina policijai pasakė, kad jis įsibrovė į jos namus ir ją užpuolė, netgi tvirtino, kad jis peiliuku išpjaustė „X“ ženklą tiesiai po jos kaklu.
Jei šie kaltinimai būtų pasitvirtinę, jie galėjo nepataisomai pakeisti Christopherio gyvenimą. 21-erių metų jaunuolis, jei būtų pripažintas kaltu, galėjo būti nuteistas 99 metams kalėjimo.
Dar labiau nerimą kėlė tai, kad, atrodo, policijos pareigūnai, suimdami jaunuolį iš Teksaso, jam nepateikė išsamios informacijos.
Kai Ch.Precopia paklausė, kodėl jis suimamas, jam buvo pasakyta: „Nesielk taip, lyg nežinotum.“
Galų gale sužinojęs apie jam pareikštų kaltinimų sunkumą, Ch.Precopia tvirtai tvirtino esąs nekaltas.
Bylos lūžis įvyko, kai vaikino motina Erin atsitiktinai aptiko svarbų įrodymą: šeimos susitikimo „Renaissance Austin Hotel“ viešbutyje, esančiame daugiau kaip už 100 km nuo tariamos nusikaltimo vietos, metu padarytą asmenukę.
Ši, atrodytų, nekalta nuotrauka – su laiko žyma ir geografinės vietos nuoroda – tapo neginčijamu alibi, įrodančiu, kad Ch.Precopia tuo metu, kai tariamai įvyko užpuolimas, buvo visiškai kitoje vietoje.
Mama Erin sakė: „Tai nuostabu. Ačiū Dievui, ji pasakė, kad tai įvyko tą dieną, kai aš galiu 100 procentų patvirtinti, kur jis buvo.“
Jei jo buvusi mergina būtų tvirtinusi, kad užpuolimas įvyko bet kurią kitą dieną, šeima būtų sunkiai įrodžiusi Ch.Precopios nekaltumą.
Pasak gynybos advokato, mobiliojo ryšio bokšto duomenys taip pat patvirtino vaikino buvimo vietą.
„Paprastai viskas nebūna taip aišku. Bet tai yra vienas iš tų atvejų, kai aš galėjau neabejotinai įrodyti, kad jis nepadarė šio nusikaltimo“, – sakė advokatas.
Parengta pagal vt.co ir usatoday.com