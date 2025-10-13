Jautrus eksperimentas parodė, kaip vaikai reaguoja į tėvų žodžius

„Norėčiau, kad suaugusieji išgirstų ir atpažintų emocinius sunkumus, kuriuos išgyvena vaikai, ir tuo pačiu, kad suaugusieji negailėtų gerų žodžių savo vaikams. Jei daugiau žmonių pradės tai daryti, tuomet mano tikslas bus pasiektas“, – pristatydama naująjį savo kūrinį sako menininkė.
Meninę instaliaciją iki spalio 31 dienos galima apžiūrėti Vilniuje, Dailininkų sąjungos vitrinoje, adresu Vokiečių g. 2.
Vaikų mintys nustebino
Instaliacija „Paauglystė“ sukurta remiantis organizacijos „Gelbėkit vaikus“ atlikta apklausa apie emocinę sveikatą, kurioje dalyvavo 1165 vaikai. Rezultatai parodė, kad sunkiausia jiems susitvarkyti su pykčiu, nerimu ir jausmu, kad yra nepakankami.
Tą patį patvirtino ir instaliacijos kūrimo procese dalyvavę 12 vaikų. Kiekvienas jų pasakojo savo istoriją, apie tai, kaip bando įveikti slegiančius jausmus, kas pradžiugina ir kokios suaugusiųjų paramos labiausiai reikia.
„Atvykę filmuotis vaikai apie emocinę sveikatą kalbėjo taip, kaip jiems atrodė tuo metu, klausimų iš anksto jie nežinojo. Kai klausinėjau, ką suaugusieji turėtų nustoti daryti ar kaip galėtų padėti, nustebino tai, kad visi vaikai turėjo skirtingų atsakymų, skirtingų patarimų. Jie buvo tokie išmintingi“, – džiaugiasi menininkė.
Įgyvendino jautrų eksperimentą
Prieš filmuodama vaikus A. Kišonaitė sugalvojo ir įgyvendino įdomų eksperimentą: paprašė tėvų, kad iš anksto įrašytų savo atsakymus į du klausimus: kuo jų vaikas juos žavi ir kokius panašumus į save jame įžvelgia?
„Dažnai mes, suaugusieji, pasikalbame apie vaikus su kitais. Pasakojame draugams, seneliams, kokie mūsų vaikai yra šaunūs, kokių gerų savybių ir gabumų turi. Bet ar mes visa tai pasakome savo vaikams? Mano eksperimentas parodė, kad ne visada. Vieni vaikai žinojo, ką tėvai apie juos galvoja, o buvo tokių, kurie labai nustebo. Buvo vienas vaikas, kuris per filmavimą atrodė liūdnas. Kai parodžiau jam jo tėčio įrašą, vaikas net susigraudino: „Negalvojau, kad tėtis taip gerai apie mane galvoja.“ Tai buvo jautri akimirka“, – pasakoja instaliacijos autorė.
Instaliacijai kurti – naudoti daiktai
Kurdama meninius projektus A. Kišonaitė visada siekia tvarumo ir dažniausiai naudoja antrines žaliavas.
„Nematau prasmės rinktis naujus dalykus kūrybai, kai tiek daug gerų dalykų yra tiesiog išmetama. Kurdama instaliaciją „Paauglystė“ prašiau vaikų, kad atiduotų savo megztinius. Figūrų kelnės yra sukurtos iš sudaužytų elektronikos ekranų, dalį jų dekoravau jaunimo mėgstamų gėrimų skardinių atraižomis. Vaikų veidai iš gobtuvų žvelgia pro naudotas, bet dar veikiančias planšetes“, – sako menininkė.
Vaikai nori, kad juos išklausytų ir nekritikuotų
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovė Laura Milčienė tikisi, kad kiekvienas, atėjęs apžiūrėti meninę instaliaciją, paklausyti vaikų istorijų, prisimins savo vaikystę, savo išgyventus jausmus ir neliks abejingas šalia esančiam ir emocinius iššūkius patiriančiam vaikui.
„Socialiniuose tinkluose plinta nauja tendencija – suaugusieji kuria savo vaikystės ir dabartinio „aš“ nuotraukų kombinacijas. Šiuose vaizduose jie dažnai apkabina patys save, tarsi suteikdami sau empatijos ir švelnumo, kurio galbūt trūko. Tokia patirtis primena, kad suaugus būtina pasirūpinti savo vidiniu vaiku, o vaikystėje – ypatingai svarbu, kad šalia būtų rūpestingi ir palaikantys suaugusieji. Vis dėlto, daugelis tėvų, nors nuoširdžiai linki savo vaikams geriausio, neretai išgyvena bejėgiškumą ir pasimetimą. Patys augę, kai emocinei sveikatai buvo skiriama mažiau dėmesio, patirdami mažiau atjautos, turime iš naujo mokytis, kaip būti šalia vaikų, kai jiems sunku.
Labiausiai įkvepianti apklausos ir instaliacijos dalis yra tai, kad patys vaikai sukūrė „receptų“ – konkrečių patarimų, kaip suaugusieji galėtų jiems padėti. Jų drąsa atvirai dalintis savo patirtimis tapo neįtikėtinu šio projekto varikliu. Dabar yra metas sustoti, išgirsti vaikų balsą ir rasti savyje drąsos keisti įprastus elgesio modelius – tam, kad galėtume būti šalia jų tada, kai labiausiai reikia“, – sako L. Milčienė.
„Gelbėkit vaikus“ jau ne vienerius metus skatina ir dalijasi pozityvios tėvystės, ankstyvojo ugdymo bei vaikų emocinio atsparumo stiprinimo žiniomis. Organizacijos iniciatyvos padeda tiek vaikams, tiek jų tėvams geriau tvarkytis su emociniais sunkumais, o tai prisideda prie sveikesnės ir laimingesnės visuomenės kūrimo.
tėvai ir vaikaiorganizacija Gelbėkit vaikusAgnė Kišonaitė
Rodyti daugiau žymių