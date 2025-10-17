Mažoji terapija santykiams: kaip savaitgalis dviem padeda išvengti skyrybų?

Porų krizės prasideda nuo smulkmenų
Psichologai vieningai sutaria – dauguma porų krizių prasideda ne nuo didžiulių konfliktų, o nuo paprastų smulkmenų: nuolatinio nuovargio, laiko stokos, nesugebėjimo išgirsti vienam kito. Kai kasdienybė įsisuka į rutiną, bendravimui dažnai lieka tik nuotrupos, o santykiai ima byrėti tyliai.
Tą liudija ir oficialioji Lietuvos statistika: beveik pusė santuokų baigiasi skyrybomis.
„Jei jūsų santykius apgaubė rutina, imate nuolat priekaištauti savo sutuoktiniui dėl smulkmenų ar vaikų auklėjimo – pirmiau kreipkitės ne į skyrybų advokatą, o sustokite ir skirkite laiko vienas kitam. Išvykite, kad ir trumpam savaitgaliui tik dviese, palikite vaikus seneliams ar auklei, kad prisimintumėte, kodėl vienas kitą pamilote ir pasirinkote savo gyvenimo partneriu.
Dar daugiau, tokia kelionė gali tapti ne tik atsigręžimu vienam į kitą, bet ir atsigręžimu į save patį, savo poreikius. Neretai patys apleidę savo reikmes pradedame ryškiau matyti kito „trūkumus“. Atsitraukus nuo kasdienybės įtampų atsiranda galimybė ramiau pažvelgti į save, kitą ir mudviejų ryšį“, – pataria psichoterapeutė, Šeimų universiteto moderatorė Aušra Senkuvienė.
Vos keli savaitgaliai dviese sumažina skyrybas trečdaliu
Ar žinote kokią galią turi poros laikas kartu? Vos keli bendri savaitgaliai per metus gali sumažinti skyrybų tikimybę beveik trečdaliu. Tą patvirtina daugybė tyrimų.
„Naujos patirtys, mini pabėgimas savaitgaliui ir kartu patiriami įspūdžiai gali įnešti žaismingumo, atitolinti nuo rutinos ir kasdienių rūpesčių. O galbūt maloni aplinka paskatins atviresniam pokalbiui apie įprastai nutylimus lūkesčius ar nusivylimus, kurių įvardijimas ir priėmimas gali atnešti palengvėjimą bei sustiprinti poros emocinį ryšį.
Tai gali tapti savotiška „mažąja terapija“ – kai trumpa išvyka dviese suteikia daugiau naudos nei ilgos, bet retai pasitaikančios atostogos“, – pasakoja psichoterapeutė A.Senkuvienė.
The Date Night Opportunity tyrimas (University of Virginia, 2012) įrodė, kad poros, kurios bent kartą per savaitę skiria laiką tik sau, 3,5 karto mažiau linkusios skirtis nei tos, kurios to nedaro.
Panašias išvadas pateikė ir The Marriage Foundation atliktas tyrimas Jungtinėje Karalystėje (2021), kuriame daugiau nei 2000 apklaustų porų patvirtino, kad reguliarios trumpos išvykos padeda išsaugoti santykių šilumą ir pasitenkinimą.
Romantiškas savaitgalis dviese – santykių „higiena“
Psichologai mini pabėgimą savaitgaliui vadina santykių higiena. Kaip reguliariai rūpinamės savo kūnu, taip pat turėtume rūpintis santykiais. Vos keliolika valandų dviese gali tapti tiltu, kuris sujungia per kasdienybės triukšmą atsiradusią prarają.
Psichoterapeutė A.Senkuvienė teigia, kad itin svarbu rūpintis tarpusavio ryšiu nuolat, domėtis vienas kitu. Ji drąsina poras būti ir kūrybiškomis:
„Nebūtina skristi į Balį ar Maldyvus, užtenka savaitgalio dviese Lietuvos pajūryje, kad galėtume atsigręžti vienas į kitą ir prisiminti tai, kas mus jungia. Nebūtina dovanoti brangių deimantų, pakanka gėlės žiedo dėmesiui parodyti. Patyrę, jog esame pastebėti ir matomi, mes rimstame. O tuomet norisi dosniau dėmesiu apdovanoti ir kitą“.
Santykių psichologai pabrėžia, kad bendri įspūdžiai yra vienas svarbiausių artumo „klijų“. Net nedideli nuotykiai – vakarienė naujoje vietoje, romantiškas savaitgalis dviese ar naktinis pasivaikščiojimas nepažįstamame mieste – sustiprina ryšį.
„Norint išsaugoti santuoką ar santykius, reikia skirti dėmesio ir laiko vienas kitam. Tai nekainuoja milijonų, bet sukuria neįkainuojamą vertę“, – pastebi psichoterapeutė.
Investicija į meilę – pigiau nei skyrybos
„Kiek pastangų įdėjote pradžioje, kad sukurtumėte artumą ir užmegztumėte ryšį? Kiek dėmesio ir laiko skyrėte, kad tas žmogus pasijustų svarbus? Meilė nesugriūna per naktį – ji išsikvepia, kai nustojame ją maitinti“, – teiraujasi porų koučerė Ernesta Skulskytė.
„Meilė dažniausiai niekur nedingsta – ji tiesiog prislopsta po kasdienybės triukšmu. Nuolatinis skubėjimas, ekranai ir buities chaosas pamažu užgožia ryšį, jei jam nebeskiriame dėmesio.
Norint atgaivinti santykį nereikia stebuklų – reikia sustoti ir sąmoningai skirti vienas kitam laiko. Tai gali būti savaitgalis dviese, pokalbis be telefonų ar tiesiog vakaras, skirtas tik jums. Tokie momentai padeda atkurti artumą ir primena, kodėl esate kartu – ir tai visada pigiau nei santykių griūtis.“
Savaitgalis dviem – geriausia santykių terapija
Trumpi pabėgimai dviese nebūtinai turi būti toli ar brangūs. Kartais užtenka savaitgalio užmiestyje, jaukių apartamentų su sūkurine vonia ar romantiškos nakvynės mieste.
Nebūtina rinktis brangų, penkių žvaigždučių viešbutį, galima rasti prabangą ir romantiškai įrengtuose apartamentuose. Vieni tokių – itin pamėgti jaunų porų – Klaipėdoje esantys apartamentai su sūkurine vonia ir panoraminiu vaizdu į jūrą – Liuksai.lt.
„Mūsų apartamentai su jacuzzi Klaipėdoje – itin mėgiami jaunavedžių pirmajai nakčiai, romantiškoms fotosesijoms, vestuvių metinėms, pažinties proga, planuojant pirštis ar tiesiog išskirtinėms progoms“, – pasakoja Liuksai.lt savininkas Ignas Rekašius.
Jis pastebi, kad sykį čia užsukusios poros tampa lojaliausiais jo klientais, norinčiais pabėgti nuo kasdienybės ar atgaivinti santykius.
„Dažnai pastebime, kad atvykę svečiai būna pavargę ir įsitempę, bet išvyksta laimingi, atsipalaidavę, vėl atradę meilę vienas kitam. Ne vienas klientas juokais prasitaria, kad savaitgalis pas mus tapo geriausia santykių terapija“, – sako „Liuksai.lt“ apartamentų įkūrėjas.
Apartamentai su jacuzzi ir rožių žiedlapiais
„Liuksai.lt“ apartamentai – tai ne šiaip nakvynė prie jūros, o vieta, kur sustoja laikas. Jacuzzi šiluma, pro langą atsiveriantys saulėlydžiai virš Baltijos ar ramus Klaipėdos senamiesčio ritmas tampa fonu dviem žmonėms, kurie nori pabūti tik dviese prabangioje, estetiškoje, išskirtinėje vietoje“, – sako „Liuksai.lt“ įkūrėjas I.Rekašius.
Čia galima pasimėgauti privatumu, padovanoti vienas kitam staigmeną ar nustebinti romantiška smulkmena – rožių žiedlapiais, šampanu, žvakėmis. Tai erdvė, kuri kviečia atrasti vienas kitą iš naujo, o kiekviena smulki detalė kuria prisiminimus, kurie ilgam išlieka širdyje.
Neatsitiktinai apartamentus renkasi jaunavedžiai – po vestuvių čia vyksta fotosesijos, nes kiekviena erdvė atrodo it sukurta „Instagram“ kadrams. Prabangiai įrengti interjerai, vaizdai į jūrą ar miestą ir net pati jacuzzi tampa romantiškų nuotraukų dekoracijomis.
„Pastebime, kad žmonės čia ne tik ilsisi – jie kuria savo istorijas, užfiksuoja akimirkas, kurias vėliau su malonumu dalijasi socialiniuose tinkluose“, – pastebi I.Rekašius.
„Liuksai.lt“ apartamentai išsiskiria tuo, kad kiekviena lokacija pritaikyta tik dviem – tai nėra viešbutis, o intymi patirtis poroms. Privatumas, patogus savitarnos modelis, galimybė rinktis papildomas staigmenas ar prabangius paketus padaro šią vietą ypatinga. Nuo vėlyvo išvykimo laiko „President“ apartamente iki pro langą atsiveriančių saulėlydžių virš Baltijos – kiekviena detalė čia apgalvota taip, kad poros galėtų pasijusti išskirtinai.
Jei norite padovanoti sau ar mylimam žmogui romantišką savaitgalį dviese, atraskite išskirtinius pasiūlymus Liuksai.lt
