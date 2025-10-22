Atostogos Turkijoje lietuviui su šeima apkarto: dėl vaiko poelgio gali grėsti kalėjimas

Istorija „apie Lietuvos pilietį, kuriam reikia mūsų pagalbos“ Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis pasidalijo „Facebook“. Jis rašė, kad su A.Urbanavičiumi jie pažįstami daugelį metų, tarp jų užsimezgė ilgametė draugystė.
Kavos kultūros bendruomenei A.Urbanavičius puikiai pažįstamas – jis su draugais įkūrė „Kavos broliai“ skrudyklą bei atidarė Žvėryno kultinę vietą „Espresinė“. Taip pat jis du kartus iškovojo Lietuvos kavos ragavimo čempiono titulą.
„Pamenu, kai Arnas, įstojęs į teisę Vilniaus universitete dėl milžiniško skrudinimo tempo ir baristos darbo pradėjo abejoti, ar jam reikia to diplomo. Pasakiau, jam – „Arnai, po daugelio metų gailėsis, kad likus tiek ne daug iki finišo viską metei“. Susiėmė, parašė diplominį ir gavo teisė magistro laipsnį.
Taip jis tapo bene pirmuoju kavos skrudintoju su teisininko diplomu Lietuvoje. Tačiau advokato kelio nepasirinko – toliau skrudino kavą ir stovėjo prie baro Žveryne“, – socialinių tinklų auditorijai apie A.Urbanavičių pasakojo A.Romanovskis.
Tačiau darbštus lietuvis papuolė į nepavydėtiną situaciją. Anot pagalbos prašymą paskelbusio A.Romanovskio, dabar A.Urbanavičiui reikia visuomenės pagalbos.
„Jis būdamas padorus, sąžiningas, darbštus smulkus verslininkas ir trijų vaikų tėvas papuolė į situaciją, kurioje gali atsidurti bet kas iš mūsų ir iš kurios jis pats negali išsigelbėti“, – rašo A.Romanovskis.
Vyras pasakojo, kad A.Urbanavičius su savo šeimos nariais – sutuoktine Inga, trimis sūnumis, uošviais ir dėde bei dėdiene – dvi savaites keliavo po Turkiją. Niekas negalėjo pagalvoti, kad laikas su artimaisiais baigsis tokiais netikėtumais.
„Kas turi vaikų, žino, kad didžiausias vaikų džiaugsmas rinkti akmenis. Vaikai jų renka kilogramais ir be abejo nori viską išsivežti namo. Taip nutiko ir su mažaisiais Urbanavičiais, kai viešbučio kambaryje Antalijoje teko atsisveikinti su didžiuma akmenų, tačiau keli atsidūrė Ingos lagamine. Tarp jų ir delno dydžio akmuo, kuris vieno iš sūnų buvo rastas paplūdimyje.
Nieko neįtardami oro uoste jie ruošėsi išvykti, tačiau atlikus muitinės procedūrą šeima buvo sulaikyta. Muitinė įtarė siekį išvežti vertingą artefaktą. Sulaikymas, patikra, stresas, daugybė pareigūnų, bendravimas per „Google Translate“ ir sprendimas – Arnas prisiima sau atsakomybę dėl gabento akmens, jis sulaikomas nakčiai oro uoste, dviem sūnums pavyksta išvykti, žmona su mažyliu lieka nakčiai Anatalijoje ir laukia vyro. Kitu atveju – būtų sulaikyta ji kaip bagažo savininkė.
Ryte apsilankymas teisme, be akistatos su prokuroru ar teisėju iš advokato gaunamas verdiktas – draudimas išvykti iš Turkijos ir pareiga kas savaitę registruotis policijoje. Tą pačią dieną t.y. vakar žmona su mažyliu sėkmingai grįžo namo ir Arnas lieka vienas“, – lietuvio istoriją pasakojo A.Romanovskis.
Kaip teigiama įraše, gavęs žinutę, kad reikia pagalbos, jis nesuabejojo ir ieškojo įvairios pagalbos – bendravo su Lietuvos ambasada Turkijoje, tarėsi su buvusia ambasadore Halina Kobeckaite, kuri yra ir A.Romanovskio teta, skambino į URM ir į Vyriausybę, kontaktavo su teisininkais Lietuvoje ir Turkijoje, pagalbos prašė per Turkijos verslininkus Lietuvoje ir jų šalies ambasadą.
„Ir kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių – vienas sako, kad jis gali ramiai vykti, nes sprendimas jam nebuvo oficialiai įteiktas, kažkas sako kad jam gresia kalėjimas nuo 5 metų, jei akmuo bus vertingas, kažkas sako, kad tuoj išspręs problemą, bet tai kainuos.
Bet rezultatas kol kas nepakitęs – Lietuvos pilietis, dėl nesusipratimo yra įstrigęs Antalijoje ir jo išsigelbėjimas yra tik jo rankose. Dabar manau, kad jam papildomos rankos tikrai padėtų. Todėl reikia mušti būgną iš visų jėgų“, – rašo A.Romanovskis.
Įrašą, kuris jau apskriejo socialinius tinklus, paskelbęs Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas taip pat dėkojo visiems, kurie jau prisidėjo prie pagalbos, bei vylėsi, kad lietuvis sulauks dar daugiau pagalbos.