Moteris apgavo šeimą ir draugus: visi tikėjo, kad ji susilaukė kūdikio, bet tiesa buvo šokiruojanti

22-ejų Kira Cousins nešiojo dirbtinį nėščiosios pilvą ir išsigalvojo visą nėštumą, įskaitant kūdikio ultragarso tyrimus, vizitus į ligoninę ir dramatišką lyties atskleidimo vakarėlį, o tada spalį socialiniuose tinkluose pristatė savo „dukterį“ Bonnie-Leigh Joyce.
Pagal jos įrašą, kūdikis gimė spalio 10 d. ir svėrė 5 svarus 4 uncijas (2,38 kg).
Kira kėlė į socialinius tinklus naujagimio drabužių nuotraukas, vaizdo įrašus, kuriuose „kūdikis“ spardosi jos pilve, ir naujienas apie nėštumo komplikacijas – ji teigė, kad jos kūdikis turi širdies ydą.
Draugai ir šeima, ruošdamiesi Bonnie-Leigh gimimui, netgi nupirko brangių dovanų, įskaitant 1000 svarų (1150 eurų) kainuojantį vežimėlį ir automobilio kėdutę.
Apsimetėlė taip pat artimiesiems pasakė, kad Bonnie-Leigh neseniai lankėsi ligoninėje sveikatos patikrinimui.
Ekrano kopijos rodo, kad Kira vėliau parašė žinutę vyrui, kurį ji vadino kūdikio tėvu, ir pranešė jam, kad Bonnie-Leigh mirė.
Paaiškėjo šokiruojanti tiesa
Tiesa paaiškėjo, kai Kiros motina jos miegamajame rado tariamą naujagimį – tai buvo „Reborn“ lėlė.
Šis atradimas sukėlė nepasitikėjimo ir skausmo bangą tiems, kurie ją rėmė tuo metu, kai manė, kad ji tikrai yra nėščia.
Kira vėliau papasakojo apie šią situaciją „TikTok“ paskelbtame įraše: „Savo žodžiais paaiškinsiu viską. Buvau lovoje, kai mama įėjo į mano kambarį ir pamatė, kad tai lėlė.
Prieš tai aš laikiausi atokiai nuo visų. O tada visa šeima mane užsipuolė. Nemanau, kad jie man atleido, jie to nepadarė. Ir nė vienas iš jų nežinojo. Nei tėtis, nei jo šeima.“
Kiros draugė Neave McRobert, kuri buvo tarp apgautųjų, spalio 16 d. pasidalijo savo versija: „Pastebėjau, kad Kira iš mūsų pokalbių ištrynė visas Bonnie-Leigh nuotraukas ir vaizdo įrašus. Paklausiau jos, kodėl, bet ji mane ignoravo. Tada paklausiau kūdikio tėčio: „Ar tai lėlė?“, ir jis atsakė: „Taip, tai lėlė“. Ji netgi nuėjo taip toli, kad jam parašė žinutę: „Bonnie-Leigh mirė“.
Neave papasakojo, kaip ji susitiko „kūdikį“ ir Kirą apsilankiusi prekybos centre, ir pridūrė: „Jaučiuosi dar blogiau, nes esu viena iš nedaugelio žmonių, kurie susitiko su šiuo „kūdikiu“. Jaučiuosi visiškai išnaudota ir išsekusi. Ji apgavo visus.“
Ji tęsė: „Visi jai tikėjo. Ji atskleidė kūdikio lytį, paskelbė ultragarso nuotraukas ir net pasakė, kad kūdikis turi širdies ydą. Tada ji man parašė žinutę, kad kūdikis gimė. Mes visi buvome labai laimingi.“
