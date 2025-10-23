Prabilo motinos nužudytų ir į šulinį sumestų mergaičių tėvas: žodžiai veria širdį

Apie tai galite skaityti čia.
Praėjus daugiau nei mėnesiui prabilo mergaičių tėvas – jo žodžiai žeidžia širdį.
Karolina M. (32 m.) buvo laikoma pavyzdinga žmona ir motina. Todėl Helenuvo Piervšy (Didžiosios Lenkijos vaivadija) gyventojams taip sunku suprasti, kas įvyko sekmadienio, rugpjūčio 31 d., vakare.
Tą dieną moters vyras Mateuszas M. nuotekų rezervuaro šulinyje rado Karolinos ir jų dviejų dukterų kūnus. Moteris greičiausiai pirmiausia įmetė ten savo vaikus, o tada nusižudė pati.
Šeimos tragedija įvyko sekmadienio, rugpjūčio 31 d., vakarą. Karolina M. išsiuntė savo vyrą Mateuszą į vaistinę. Grįžęs jis nerado nei žmonos, nei dukterų Gabrysios ir Antosios.
Tik lauke jis pastebėjo atidengtą šulinio dangtį ir kraujo pėdsakus šalia jo. Tada jis suprato, kad įvyko kažkas labai blogo.
Jis nedelsdamas iškvietė greitąją pagalbą. Tačiau buvo jau per vėlu. Karolina M. buvo mirusi, o mergaitės, kurios nekvėpavo, buvo nugabentos į Konino ligoninę. Kova už jų gyvybes truko 1,5 valandos. Deja, gydytojai paskelbė jas mirusiomis dėl stiprios hipotermijos.
Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl dviejų ar daugiau žmonių nužudymo. Preliminarūs tyrimo rezultatai rodo, kad Karolina M. įmetė 6-metę Tosia ir 7-metę Gabrysia į šulinį, tada persipjovė sau gerklę ir įkrito pati.
Yra žinoma, kad Karolina M. ilgą laiką buvo gydoma psichiatrų ir paliko atsisveikinimo laišką, tačiau, remiantis Lenkijos žurnalistų turimais duomenimis, jame ji neatskleidė savo motyvų.
Tyrėjai neatskleidžia tyrimo duomenų. Tačiau neoficialūs duomenys rodo, kad nėra abejonių dėl įvykių eigos ir su šia tragedija nesiejamas niekas kitas, išskyrus mergaičių motiną.
Prieš keletą dienų Mateuszas M. socialiniuose tinkluose paskelbė savo žmonos ir dukterų nuotrauką ir parašė jaudinantį įrašą. Jo žodžiai yra labai iškalbingi.
„Mano širdis ir siela yra su jumis, mano kūnas yra čia, žemėje, kol vėl susitiksime... kelias be jūsų yra neįsivaizduojamai sunkus, bet aš juo einu, nes gyvenimas tęsiasi! Mano gyvenimas yra skirtas jūsų atminimui!“ – rašė jis.
Prie šio įrašo buvo palikta daug komentarų, kuriuose interneto vartotojai išreiškė savo paramą gedinčiam vyrui.
Parengta pagal fakt.pl