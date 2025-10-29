Lenkų šeimos košmaras: pusės metų Gabrielius mirė suleidus pasenusią vakciną

Kai Lenkijos klinikoje pusės metų mažyliui buvo suleista pasenusi vakcina, jo organizmą užpuolė mirtina bakterija. Gydytojai kovojo dramatišką kovą, kad išgelbėtų berniuką nuo mirties. Deja, kova buvo pralaimėta.
Tai turėjo būti įprasta vakcinacija. „Klinika paskambino mano dukrai ir paprašė atvykti skiepų.
Mano anūkas buvo peršalęs, todėl jai buvo pasakyta palaukti savaitę. Ji palaukė, o po savaitės nuvežė jį į kliniką Gansavoje skiepams“, – prisiminė berniuko močiutė Marzena.
Gabrieliaus motina sumokėjo papildomą mokestį, kad sūnui būtų skirta viena kombinuota vakcina vietoj trijų injekcijų. Tą pačią dieną jam taip pat buvo skirta geriamoji rotaviruso vakcina.
Vakare Gabrieliaus motina pastebėjo paraudimą ant jo kojos. Tai buvo būtent ta vieta, kur buvo suleista vakcina.
„Atrodė kaip alerginė reakcija, raudona dėmė“, – pasakojo berniuko močiutė.
Ryte kūdikio koja jau buvo smarkiai ištinusi. „Mano dukra nuvežė jį į Žnino ligoninę“, – pridūrė močiutė. Vaiko būklė blogėjo kas valandą. Kūdikis buvo pervežtas į Bydgoščio ligoninę.
Pirmiausia jis buvo operuotas, po to pervežtas į intensyviosios terapijos skyrių, kur buvo sukelta medicininė koma.
Berniuko organizme buvo rasta Pseudomonas aeruginosa bakterijų. „Bydgoščio ligoninės skyriaus vadovas pats įtarė, kad tai buvo šios vakcinos kaltė“, – sakė mažylio teta Natalija.
Paaiškėjo, kad Gabrieliui suleista vakcina buvo pasibaigusio galiojimo termino. „Jis buvo du kartus paskiepytas pasibaigusio galiojimo laiko vakcina, – atskleidė berniuko teta. – Gabrielius buvo prijungtas prie gyvybės palaikymo aparatų. Jo CRP greitai pakilo nuo 50 iki 700“.
Gydytojai sakė, kad tai sepsis. Jie kovojo dramatišką kovą už berniuko gyvybę. „Jo koja juodavo, prasidėjo nekrozė. Gydytojai padarė pjūvį ir bandė viską, ką galėjo, kad jį išgelbėtų.
Vėliau vienas po kito ėmė atsakyti visi jo organai – kepenys, inkstai. Jo gyvybiniai požymiai blogėjo kas minutę.
Ultragarso tyrimas parodė, kad jis turėjo daugybinį organų nepakankamumą. Nebuvo vietos, kurioje nebūtų bakterijų“, – sakė Natalija. Tuo metu gydytojai jau žinojo, kad Gabrielius miršta.
Tačiau medikai iki galo kovojo už mažylio gyvybę.
Kūdikis mirė spalio 9 d. Jo kapas buvo nuklotas gėlėmis ir minkštais žaislais, o jo šeima pasinėrė į neviltį.
Berniuko motina buvo tokios blogos būklės, kad negalėjo kalbėti su žurnalistais. Jo močiutė ir teta skausmingai pasakojo apie mažojo berniuko paskutines akimirkas. Niekas iš Gansavos sveikatos centro, kur vaikui buvo skirta pasenusi vakcina, nepaskambino šeimai.
„Aš esu šios klinikos ginekologas ir negaliu komentuoti šio klausimo“, – sakė Wojciechas Szczęsny, gydytojas ir centro bendrasavininkas. Gabrieliaus apžiūrą prieš skiepijimą turėjo atlikti jo žmona, centro pediatrė.
Šį atvejį nagrinėja Bydgoščiaus prokuratūra. Apie jį pranešė sanitarinė inspekcija, kuri iš rinkos pašalino Gabrieliui skirtą vakciną. Tyrėjai aiškinasi, ar vakcina iš tiesų lėmė vaiko mirtį.
Sveikatos inspekcija atlieka patikrinimą centre Gansavoje. Inspektoriai tikrina, kaip laikomos vakcinos ir kokia yra jų skyrimo tvarka. Apklausiami klinikos darbuotojai ir gydytojai iš ligoninių, kuriose buvo gydomas Gabrielius.
„Norime žinoti, kas sukėlė Gabrieliaus mirtį, norime sužinoti tiesą, – sakė berniuko teta. – Mes nepasiduosime, nepasiduosime jokiomis aplinkybėmis ir sužinosime tiesą“.
Parengta pagal fakt.pl
Kūdikisvakcinapasibaigęs galiojimo terminas
Rodyti daugiau žymių