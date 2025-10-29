Šokiruojantis radinys: ant stoties grindų aptiktas naujagimis su nenukirpta virkštele

Skelbiama, kad anoniminis telefono skambutis padėjo policijai praėjusį pirmadienį Niujorko (JAV) metro stotyje aptikti paliktą kūdikį. Kūdikis, įvyniotas į antklodę, buvo padėtas ant grindų prie laiptų apačios.
Jo virkštelė dar nebuvo nukirpta, – pranešė su tyrimu susijęs miesto šaltinis, kurį cituoja The New York Times.
Teigiama, kad buvo pradėtas tyrimas, tačiau iš karto nepavyko nustatyti nei asmens, kuris paliko naujagimį, nei to, ar apie 9.30 val. paskambinęs žmogus buvo tik liudininkas, ar pats kūdikį palikęs asmuo.
Antradienį dar nebuvo sulaikytų įtariamųjų. Tyrėjai tikisi pasitelkti vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, kurie gali padėti nustatyti įvykio aplinkybes.
„Mažyle pasirūpino medikai – ji buvo nugabenta į ligoninę.
Gydytojai pranešė, kad jos sveikatos būklė stabili, o pati mergaitė sąmoninga ir reaguojanti“, – rašoma 20minutes.fr.
Niujorko valstijos įstatymai draudžia palikti vaikus be priežiūros, tačiau yra išimtis: tėvai gali palikti jaunesnį nei 30 dienų kūdikį saugioje vietoje – pavyzdžiui, ligoninėje ar policijos nuovadoje – ir neprivalo atskleisti savo tapatybės.
