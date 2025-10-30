Internete plinta šiurpus „žaidimas“: mergaites verčia žaloti save, artimuosius ir augintinius

Australijos federalinės policijos (AFP) komisarė Krissy Barrett trečiadienį pranešė, kad buvo įkurta nauja Australijos darbo grupė, siekianti padėti pasauliui kovoti su šiuo „nauju ir nerimą keliančiu tradicinio smurto dėl lyties aspektu“.
Australijoje jau suimti trys asmenys, o visame pasaulyje – dar devyni.
Nukentėjusiųjų veiksmai nebuvo išsamiai apibūdinti, tačiau K. Barrett teigia, kad įtariamieji laikosi smurtinių ekstremistinių pažiūrų ir nori skaudinti žmones „dėl pramogos“.
Jie yra paaugliai arba dvidešimtmečiai jaunuoliai, daugiausia kilę iš Vakarų šalių, ir verbuoja ikimokyklinio amžiaus mergaites arba paaugles per žaidimų platformas, pvz., „Roblox“, arba žinučių programas, pvz., „Discord“ ir „Telegram“.
Berniukai ir vyrai, kuriuos K.Barrett vadina „crimefluencers“ (nusikaltimų nuomonės formuotojais), laikosi įvairių ideologijų, įskaitant nihilizmą, sadizmą, nacizmą ir satanizmą, ir jie renkasi mergaites, turinčias žemą savigarbą ir psichikos sveikatos sutrikimų.
„Šių grupių kultūra yra panaši į internetinių žaidimų kultūrą – jos medžioja, seka ir vilioja aukas iš įvairių internetinių platformų“, – sakė ji, pridurdama, kad jos gali ne visiškai suprasti savo elgesio pasekmes.
„Šių tinklų narių motyvacija nėra finansinė ar seksualinio pasitenkinimo siekimas – tai daroma vien dėl pramogos, linksmybių ar noro būti populiariais internete“, – sakė policijos komisarė.
P. Barrett pranešė, kad vien Australijoje buvo identifikuota beveik 60 įtariamų pažeidėjų, o AFP bendradarbiauja su kitomis „Five Eyes“ šalimis – JAV, Jungtine Karalyste, Naująja Zelandija ir Kanada – siekdama susidoroti su šiomis grupėmis.
Technologijų įmonės taip pat padeda policijai kurti dirbtinio intelekto įrankį, kuris padės aptikti emodžius ir slengą, naudojamus kaip kodą, kai šifruotuose pranešimuose aptariamas sadistinis išnaudojimas internete.
P. Barrett perspėjimai nuskambėjo tuo metu, kai Australija ruošiasi įvesti pirmąjį pasaulyje socialinės žiniasklaidos draudimą vaikams iki 16 metų, siekiant sumažinti žalą, patiriamą internete. Tačiau žaidimų ir žinučių platformos yra atleistos nuo naujų įstatymų, kurie įsigalios gruodį.
Parengta pagal bbc.com
Internetasnusikaltimai vaikuipsichologinis smurtas
