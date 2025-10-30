Vaikas nudūrė mamą, kai ši neleido žaisti lauke: paskutiniai jos žodžiai sūnui – sukrečiantys

Brazilijos policija pranešė, kad 37-metė parduotuvės savininkė Caline Arruda dos Santos mirė po ginčo su savo devynerių metų sūnumi, kai ji paprašė jo baigti žaidimą gatvėje.
Kai vaikas atsisakė eiti į vidų, ji įspėjo, kad jei jis neklausys, ji papasakos apie jo elgesį giminaičiui.
Tada berniukas esą nuėjo į virtuvę, paėmė peilį ir paslėpė jį rankovėje.
Po akimirkos, kai jo motina stovėjo prie durų su savo 19-mečiu sūnumi, jaunėlis priėjo ir dūrė jai į pilvą.
Vienas liudytojas teigė, kad po sužalojimo C.Arruda dos Santos pasakė savo sūnui: „Ateik čia ir apkabink mane paskutinį kartą, nes aš neišgyvensiu.“
Kaimynas skubiai nuvežė ją į skubios pagalbos skyrių, iš kur ji buvo perkelta į Parelheiros ligoninę, bet atvykus buvo paskelbta mirusia.
Kadangi berniukas yra jaunesnis nei 12 metų, pagal Brazilijos įstatymus jis negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.
Jis nebuvo nuvežtas į policijos nuovadą ir dabar juo rūpinasi motinos pusbrolis.
Giminaičiai vietos žiniasklaidai sakė, kad vaikas dar nesupranta, kas įvyko.
Incidentas įvyko Parelheiros mieste, pietinėje San Paulo dalyje, jį tiria policija.
Nužudė motiną ir patėvį
Panaši tragedija įvyko JAV, Džordžijoje, kai 17-metė Sarah Patrick buvo apkaltinta savo motinos, 41 m. Kristin Brock, ir patėvio, 45 m. James Brocko, nužudymu.
Liepos mėnesį pora buvo rasta negyva su daugybe šautinių žaizdų, kai S.Patrick šešerių metų sesuo aptiko jų kūnus.
S.Patrick vėliau paskambino policijai, kad praneštų apie mirtis, ir net kreipėsi į tikrus nusikaltimus tiriančius influencerius „TikTok“ platformoje, prašydama jų padėti „išspręsti bylą“.
Tyrėjai atskleidė, kad ji susisiekė su nusikaltimų tinklaraštininku, pasivadinusi „Sarah Grace“, ir pasiūlė suteikti „informacijos“ apie nužudymus.
Galiausiai ji pasidavė liepos 8 d., kai buvo išduotas jos arešto orderis.
Jos tėvas Donielis Patrickas viešai ją gynė, sakydamas, kad ji pasidavė policijai, nes „neturi ką slėpti“.
Po kiek laiko S.Patrick socialiniuose tinkluose paskelbė nuoširdžius žodžius savo tėvams, naudodama tėvo paskyrą, nes jos telefonas buvo konfiskuotas policijos.
„Norėčiau atsikelti ir ją apkabinti, kai sakiau „labos nakties“, – rašė ji apie savo motiną. – Niekada nežinai, kiek gailėsiesi to nepadaręs, kol bus per vėlu.“
Kitoje žinutėje ji rašė, kad meldžiasi už „tuos, kurie tai padarė“ ir kad „pasitiki Dievu“.
Per ikiteisminį posėdį liudytojai teigė, kad S.Patrick iš pradžių juokavo su kitu jaunu kaliniu, kol laukė, kada bus pakviesta į liudytojų pakylą.
Vėliau ji pravirko, kai teisme liudijo jos pastorius, draugai ir moteris, kuri po įtariamų žmogžudysčių suteikė jai prieglobstį.
S.Patrick kaltinama kaip suaugusi dviem žmogžudystėmis ir dviem sunkiais kūno sužalojimais.
Jos teismas numatytas 2026 m. sausio 5 d.
Parengta pagal thesun.co.uk