2025 m. spalio 31 d. 10:37
Premiją už pagalbą neįgaliesiems gavusi Evelina nestokoja geležinės kantrybės: „Dėl savo žmonių galiu lipti per galvas“
2025 m. spalio 31 d. 10:37
Kantrybė, daug kantrybės – tokią savybę pirmiausia išskyrė Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Kauno viltis“ darbuotoja Evelina Bernatavičė kalbėdama apie nelengvą darbą šioje įstaigoje.
