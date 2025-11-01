Lrytas Premium prenumerata tik
Loteriją laimėjusios šeimos sprendimas pritrenkė visus: tokio sprendimo nesitikėjo net giminės

2025 m. lapkričio 1 d. 18:06
Lrytas.lt
Ko gero, daugelis mūsų svajoja laimėti loterijoje ir įsigyti naujus namus, automobilį ar nevaržomai keliauti po pasaulį. Nors vienai šeimai šie norai virto realybe, jie net negalėjo susapnuoti, kaip jų gyvenimas pasikeis įsigijus laimingą loterijos bilietą. Tiesa, laimėtas prizas atnešė ne džiaugsmą, o jų gyvenimą pavertė tikru košmaru. Šeimyna galiausiai prisipažino besiilgintys dienų, kai jie gyveno nuo algos iki algos.
Leidinys mirror.co.uk praneša, kad apie poros patirtį prabilo loteriją laimėjusios šeimos vaikų mokyklos laikų draugas. Jis apie tai rašė socialiniame tinkle „Reddit“. Vaikinas prisiminė, kad jo bičiulių tėvai laimėjo loteriją, o pinigus ėmė leisti naujam būstui, automobiliams, kelionėms, brangiems drabužiams. Apie savo laimėjimą jie pasiskelbė viešai. Pasak jo, tai galėjo būti didžiausia klaida apvertusi gyvenimą aukštyn kojomis. 
Apie tai sužinoję draugai ir giminės netruko bandyti tuo pasinaudoti. Šie esą ėmė nuolat belstis į jų duris, o išmaldos prašydavo tiek dieną, tiek naktį.
Spaudimas dėl pinigų buvo toks didelis, kad neatlaikę užklupusio dėmesio, jie nusprendė pasprukti. 
„Galiausiai jie išsikraustė iš namų net pusmečiui, kad pailsėtų nuo visko, ir niekam nepasakojo, kur išvyko“, – tikino savo bičiulių vaikystės draugas. Grįžus namo išaiškėjo, kad laimėta loterija atsisuko kitu lazdos galu: šeima susipyko su nemaža dalimi draugų, giminių, o ir pačių tarpusavio santykiai pašlijo.
Pora neslepia, kad laimėti milijonai laimės taip ir neatnešė, o šiandieną jie viską atiduotų, kad tik galėtų gyventi taip, kaip iki laimėjimo loterijoje: tyliai, ramiai ir be nuolatinių prašymų dalintis pinigais.
„Jie sakė norėtų grįžti prie savo ankstesnio gyvenimo, kai jie dar nebuvo laimėję loterijos“, – atviravo jis.
Ši šeimos istorija įsiūbavo diskusiją „Reddit“ platformoje. Vieni rašė, kad labai džiaugtųsi jei laimėtų loteriją ir su šeima išsikraustytų gyventi į užsienį, kur jokie pagalbos prašytojai jų nepasiektų.
Kiti svarstė, kad didžiausia klaida, kurią padarė šeima buvo ta, kad jie garsiai pasiskelbė, kokią sumą laimėjo loterijoje.
