63-ejų auklė kaltinama mergaičių išnaudojimu: prieš žiaurius nusikaltimus aukoms girdė paslaptingą sirupą

Moteris kaltinama tuo, kad mergaites apnuodydavo paslaptinga medžiaga, kurią jos apibūdino kaip „sirupą“, o vėliau, kaip įtariama, fotografuodavo save, jas seksualiai išnaudodama.
Mičigano valstijos policijos pareigūnai pradėjo tyrimą spalio 5 dieną, kai į juos kreipėsi motina, pranešusi apie galimą trijų savo dukrų seksualinį išnaudojimą, kol jos buvo prižiūrimos G.Bennett.
„Spalio mėnesio pradžioje pareigūnai gavo pranešimą iš Bei Sičio (miestas Mičigano valstijoje – red.) apygardos šeimos apie jų nepilnamečių vaikų seksualinį išnaudojimą, kai šie 2013–2020 metais buvo auklės priežiūroje“, – sakoma Mičigano valstijos policijos pareiškime. Policijos teigimu, „išnaudojimas vyko auklės namuose, Midlando mieste“.
Mergaitės buvo jaunesnės nei 13 metų, kai įvyko tariamas išnaudojimas. Vaikai buvo apklausti spalio 15 d. Apklausos metu jie išsamiai papasakojo apie siaubus, kuriuos buvo priversti iškęsti.
Mergaitės apkaltino moterį, kuri buvo jų auklė, nuolat jas tvirkinus ir prievartavus įvairiose namų patalpose. Jos teigė, kad G.Bennett kartu su jomis maudydavosi duše ir glostydavo jų intymias kūno vietas.
Viena iš mergaičių teigė, kad G.Bennett ją paguldydavo ant lovos ir „elgdavosi kaip su lėle“. „Buvau tarsi jos kūdikis, su kuriuo ji žaisdavo“, – rašoma pareigūno surašytame parodymų protokole. Pasak mergaitės, auklė ją surišdavo virvėmis.
Jei mergaitė atsisakydavo paklusti seksualinei prievartai, G.Bennett ją mušdavo – tiek rankomis, tiek įvairiais daiktais.
Pasak mergaitės, jei ji imdavo verkti, moteris ją užrakindavo rūsyje esančioje „medžio dirbtuvėje“, kol atvykdavo tėvai.
Visos trys mergaitės tyrėjams papasakojo, kad prieš užpuolimą G.Bennett joms duodavo „sirupo“. Jos prisiminė, kad nuo to sirupo tapdavo apsnūdusios.
Viena iš mergaičių teigė, kad išnaudojimas vykdavo kasdien ir prasidėjo dar tada, kai ji lankė darželį.
Spalio 17 dieną pareigūnai atliko kratą G.Bennett namuose ir paėmė elektroninius įrenginius, kurie bus tiriami ieškant įkalčių. Kaip nurodoma parodymų protokole, tyrėjai nustatė, kad G.Bennett fotografuodavo mergaites, kai jos maudydavosi duše.
Spalio 20 dieną G.Bennett buvo sulaikyta savo namuose. Jai pateikti 48 kaltinimai. Moteriai nustatytas 5 milijonų dolerių (apie 4,3 mln. eurų) užstatas. Pirmasis bylos nagrinėjimas teisme turėjo įvykti lapkričio 4 dieną.
Parengta pagal themirror.com
vaikų prievartavimasseksualinė prievartaMičigano valstija
