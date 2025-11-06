Vaikai šaukia „6–7“, o tėvai kraipo galvas: ką iš tiesų reiškia populiari jaunimo frazė?

Tiems, kurie jau baigė mokyklą, posakis „šeši–septyni“ gali skambėti paslaptingai. Steve’as Johnsonas, „Dictionary Media Group“ leksikografijos vadovas, interviu „CBS News“ prisipažino, kad vieną dieną gavo žinutę iš pažįstamo mokytojo su prašymu: „Tik nedarykite „6–7“ metų žodžiu.“ Tuomet jis pagalvojo: „O, mokytojai jau tai atrado.“
Pasak S.Johnsono, „6–7“ tapo grupinės tapatybės ženklu – priklausymo simboliu.
„Tai būdas parodyti: „Aš esu šios kartos dalis. Tai – mano identitetas.“ Tai tarsi vidinis pokštas tarp savų“, – paaiškino jis.
Tiesa, ši frazė erzina tėvus, dar labiau – mokytojus, džiugina paauglius ir stebina visus kitus. „CBS News“ portalas priduria, kad šio posakio „neįmanoma apibrėžti“. Be to, jis turi visus „brain rot“ (pažodžiui – „smegenų puvimas“) požymius – taip vadinamas beprasmis, bukinantis interneto turinys.
Ką iš tikrųjų reiškia „6–7“ arba „šeši-septyni“?
Iš esmės ši frazė nereiškia nieko. Kaip komentuoja „The Guardian“, kaip ir žodžiai „skibidi“ ar „sigma“, šis posakis neturi konkrečios reikšmės. Nors jis neturi vienareikšmės definicijos, už jo gali slypėti įvairios prasmės.
O iš kur jis atsirado?
Šaltiniai nurodo, kad posakis kilo iš reperio Skrilla 2024 m. gruodį išleisto kūrinio „Doot Doot“, kuriame šis skaičių derinys ir pasirodo. Tačiau jo prasmė interpretuojama įvairiai.
Vėliau šis terminas išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose, kai buvo naudojamas NBA žaidėjų, tarp jų ir LaMelo Ballo, vaizdo įrašuose – jo ūgis yra 6 pėdos 7 coliai (apie 2 metrai).
Vieni mano, kad tai nuoroda į policijos kodą 10–67, reiškiantį mirtiną įvykį. Kiti pažymi, kad skaičius 67 gali sietis su statistika – esą 67 proc. amerikiečių yra susidūrę su ginklu susijusia prievarta, kaip teigiama 2023 m. Džonso Hopkinso universiteto publikacijoje. Pats kūrinys pasakoja apie smurtą ir jo pasekmes.
Tuo metu, pasak „Washington Post“, skaičius galėtų būti susijęs su 67-ąja Filadelfijos gatve, kur užaugo daugelis reperio draugų. Pats Skrillas niekada šiam skaičiui nesuteikė aiškios reikšmės ir, kaip pabrėžiama, vis dar to daryti neketina.
„TikTok“ platformoje šio posakio „6–7“ išpopuliarėjimui pasitarnavo paauglys, internete žinomas kaip „Vaikis 67“ – jis sušuko šį skaičių derinį krepšinio varžybose, parodydamas rankų gestą.
Paaugliai šią frazę vartoja su malonumu – būtent todėl, kad jų tėvų karta nesupranta, ką ji reiškia.
„Vienas iš jaunų žmonių psichosocialinio vystymosi etapų – atsiskyrimas nuo savo bendruomenės, vyresniųjų ir savos tapatybės kūrimas“, – aiškina Kalifornijos universiteto Berklyje lingvistikos profesorė dr. Nicole Holliday, kalbėdama „The Guardian“ leidiniui.
Lingvistai taip pat pastebi, kad kai tik „suaugusieji“ ima analizuoti jaunuolių vartojamus posakius ar – jų siaubui – patys pradeda juos vartoti, šie greitai praranda prasmę ir aktualumą.
Salvatore’as Attardo iš Rytų Teksaso universiteto „Washington Post“ sakė, jog alfa karta ypač žavisi „neįmenamais, iš pažiūros beprasmiais“ turiniais.
Visai neseniai „6–7“ net pasirodė animaciniame seriale „South Park“ („Pietų parkas“).
Kai kurie šį žodį aiškina kaip išraišką, reiškiančią „šiaip sau“ ar „gal taip, gal ne“. Jį tariant, žmonės dažnai pakelia abi rankas delnais į viršų ir judina jas pakaitomis aukštyn bei žemyn – tarsi parodydami abejingumą ar dvejonę. Tačiau daugeliu atvejų „6–7“ neturi jokios prasmės, nurodoma „Dictionary.com“ apibrėžime.
„Dictionary Media Group“ leksikografijos vadovas S.Johnsonas sako stebintis, kur šis terminas pasuks toliau.
„Kas bus toliau ir kiek tai tęsis – niekada negali nuspėti. Galbūt teks palaukti šešis ar septynis mėnesius, kad pamatytume, kur tai nuves“, – juokavo jis.
