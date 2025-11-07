Prieš duodami vaikams šiuos vardus, dar kartą pagalvokite: štai kokią reikšmę jie turi kitose kalbose

Suteikti vardą savo kūdikiui – vienas svarbiausių ankstyvų sprendimų, kuriuos tėvams tenka priimti, todėl verta pasidomėti, ar pasirinktas vardas neturi galimų neigiamų reikšmių.
Pasak kalbų mokymosi programėlės „Babbel“ ekspertų, yra devyni vardai, kurie viena kalba gali skambėti visiškai maloniai, tačiau kitur turi ne tokias žavingas, o kartais net įžeidžiančias reikšmes.
Ekspertai ragina būsimus tėvus įsitikinti, kad jie „žino, kokią reikšmę šie vardai turi, kai yra verčiami į kitas kalbas“.
„Be to, nors tokie sutapimai dažnai būna juokingi, kartais jie gali sukelti ir šiek tiek nejaukių situacijų, todėl verta iš anksto pasidomėti“, – pažymi ekspertai.
Atsižvelgiant į tai, sudarytas devynių vardų sąrašas, atskleidžiantis, į kokias keblias situacijas gali patekti tėvai, jei nepasidomi svarbiausiomis vardų reikšmėmis iš anksto.
Markas
Pirmasis sąraše – vardas Markas, kuris, žinoma, patiks tėvams, norintiems savo vaikui suteikti pasitikėjimo ir lyderystės savybių. Šis vardas kilęs iš lotyniško vardo Marcus – kaip ir Marcus Aurelius – reiškiančio „karingas“.
Tačiau Norvegijoje vardas Markas gali neatrodyti toks drąsus – norvegų kalboje žodis mark reiškia „kirminas“. Tikriausiai ne toks gyvūnas, su kuriuo dauguma tėvų norėtų sieti savo kūdikį.
Todas
Toliau – vardas Todas, kilęs iš senosios anglų kalbos ir reiškiantis „lapė“. Tad nenuostabu, kad jis patinka klasikinio „Disney“ filmo „Lapė ir šuo“ gerbėjams. Vis dėlto Vokietijoje šis vardas skamba kur kas mažiau mielai – žodis „tod“ vokiečių kalboje reiškia „mirtis“.
Erikas
Iš senosios skandinavų kalbos kilęs vardas Erikas reiškia „amžinas valdovas“, todėl daugeliui tėvų jis skamba kaip tvirtas pasirinkimas sūnui. Tačiau turkų ausiai šis vardas primena visai ne tokį galingą žodį „erik“, kuris reiškia „slyva“.
Nikas
Nikas – populiarus vardo Nikolas trumpinys – yra kilęs iš senovės graikų kalbos ir jungia žodžius, reiškiančius „pergalę“ ir „žmones“. Deja, prancūzams šis vardas skamba panašiai kaip veiksmažodis „niquer“, kuris reiškia „mylėtis“ (vulgariąja prasme). Nenuostabu, kad šio vardo savininkams, atostogaujantiems Prancūzijoje, tai ne kartą sukėlė nejaukių akimirkų.
Kaila
Hebrajų kalboje vardas Kaila reiškia „karūna, lauras“, todėl jis siejamas su kilnumu. Tačiau urdų kalboje šis vardas skamba labai panašiai kaip žodis, kuris reiškia „bananas“ – tikrai ne toks karališkas atitikmuo.
Bilas/Viljamas
Dažnai vartojama sutrumpinta Viljamo versija Bilas – vokiškos kilmės vardas, reiškiantis „atkaklus gynėjas“. Deja, olandų kalboje jis skamba labai panašiai į žodį „bil“, reiškiantį sėdmenis.
Kamila
Vardas Kamila turi lotynišką kilmę – jis kilo iš žodžio, reiškiančio „padėjėja per religinę ceremoniją“. Vis dėlto graikų kalboje šis vardas skamba panašiai kaip žodis καμήλα (kamīla), kuris reiškia „kupranugaris“.
Lola
Lola – tai mielas ispanų vardo Dolores trumpinys. Tačiau filipiniečių kalboje žodis lola reiškia „močiutė“, todėl kai kam šis vardas gali pasirodyti gana neįprastas naujagimiui.
Kara
Ko gero, pats kebliausias iš visų – vardas Kara. Jis kilęs iš lotynų kalbos ir reiškia „mylimoji“. Vis dėlto arabiškai panašiai skambantis žodis „khara“, tiesiogine prasme reiškia „išmatas“.
Parengta pagal themirror.co.uk